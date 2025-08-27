ETV Bharat / state

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन - BARWANI SCHOOL BUILDING DILAPIDATED

बड़वानी के नागलवाड़ी क्षेत्र में शिक्षा से खिलवाड़, खंडहरनुमा स्कूलों में जान जोखिम में डाल पढ़ रहे बच्चे, उदासीनता से दम तोड़ रही शिक्षा.

BARWANI SCHOOL BUILDING DILAPIDATED
खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 4:23 PM IST

बड़वानी: नागलवाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार जहां करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है. नागलवाड़ी क्षेत्र के 2 और कन्या हाई स्कूल एवं संकुल की 11 शालाएं आज भी खंडहरनुमा जर्जर भवनों में संचालित हो रही हैं. दीवारों की दरारें और छत से टपकते पानी के बीच जान को खतरे में डाल नौनिहाल पढ़ाई करने को विवश हैं.

बदहाली में चल रहे सरकारी स्कूल

ग्राम छोटी नागलवाड़ी के निवासी गुलाब मंडलोई ने बताया कि "सरकार हर साल प्रति स्कूल लगभग लाखों रुपए भवन मरम्मत, शिक्षकों के वेतन और मध्यान्ह भोजन पर खर्च कर रही है. लेकिन जमीन पर न तो भवनों में सुधार हो रहे हैं और न ही शिक्षा की गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है. ज्यों का त्यों चली जा रही है." आगे उन्होंने कहा, "मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर कोई बात करना बेकार है, क्योंकि स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है."

बदहाली में चल रहे सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

छात्रों की संख्या में गिरावट

गुलाब मंडलोई ने कहा,"सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत की जिम्मेदार सरकार है. जिले में ज्यादातर स्कूलों की हालत बदहाल है. इनमें कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी छत गायब हो गई है, लेकिन कोई सुध लेना वाला नहीं. वहीं कुछ स्कूल जर्जर मकानों या झोपड़ियों में चल रहे हैं. शिक्षा विभाग की उदासीनता की मार झेल रहे स्कूलों के भवनों के साथ पढ़ाई की हालत बेहद खराब है. ऐसे में परिजन अपने बच्चों के नाम निजी स्कूलों में लिखवा रहे हैं, जिससे बच्चों की संख्या घटती जा रही है. कई स्कूलों में बच्चों की संख्या घटकर महज 10 से 15 रह गई है."

Barwani school Bad condition
बड़वानी का बदहाल स्कूल (ETV Bharat)

छात्रों और अभिभावकों की चिंता

कक्षा 4 के छात्र देवराज का कहना है, "हम पढ़ते समय डरते हैं कि छत गिर न जाए. जब बारिश होती है तो स्कूल के कमरे की छत से पानी टपकता रहता है. ऐसे में हमारी किताब-कॉपी तक खराब हो जाती हैं और हम आराम से पढ़ नहीं पाते." वहीं पालक मंडलोई ने कहा हम चाहते हैं कि "हमारे बच्चों को भी सुरक्षित और अच्छा स्कूल मिले, लेकिन यहां हालात ऐसे हैं कि मजबूरी में कुछ लोग बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं."

Barwani school building dilapidated
खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल (ETV Bharat)
barwani education crisis
बड़वानी में दम तोड़ रही शिक्षा (ETV Bharat)

जर्जर भवनों में चलने वाले स्कूल होंगे शिफ्ट

राजपुर बीईओ नरेंद्र शर्मा ने बताया, "मामला संज्ञान में आने के बाद राजपुर विकासखंड के बीआरसी नवीन गुप्ता और संकुल प्राचार्य कुलदीप प्रताप सिंह के साथ मैंने स्वयं मौके पर पहुंचकर भवनों का निरीक्षण किया था. इसके बाद बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है. वहीं माध्यमिक शाला देवनली रोड पूरा पर क्षतिग्रस्त भवन में संचालित स्कूल को हटाकर आजीविका वाले भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं. खस्ताहाल भवनों में चल रहीं कक्षाओं को तत्काल बंद कर सुरक्षित स्थानों पर कक्षाएं जल्द संचालित की जाएंगी. इसके अलावा नए भवनों के निर्माण की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी."

