शादी से 1 हफ्ते पहले राज्यसभा MP के खासमखास ने की आत्महत्या, पोस्ट कर बताया रीजन - SOCIAL MEDIA HANDLER KILL HIMSELF

सुमेरसिंह सोलंकी के सोशल मीडिया हैंडलर ने की आत्महत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 24, 2025 at 9:08 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 9:18 AM IST 3 Min Read

बड़वानी: राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी के मीडिया हैंडलर महेंद्र भाटी के लापता होने का मामला सामने आया है. बुधवार सुबह महेंद्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और फिर गायब हो गया. बुधवार को शहर के करीब कसरावद इलाके से उसकी मोटरसाइकिल और चप्पल बरामद हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महेंद्र ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस सहित परिजन उनकी तलाश में जुटे हैं. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. दिनभर यहां परिजन महेंद्र की खोजबीन में लगे रहे. हालांकि शाम तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका था. 1 मई को होने वाली थी शादी

महेंद्र के पिता गोपाल भाटी ने बताया कि, ''महेंद्र की शादी 1 मई को होने वाली थी. विवाह पत्रिका भी बंट चुकी थी. शादी महेंद्र की पसंद से तय की गई थी और तैयारियां चल रही थीं. महेंद्र ने लापता होने से पहले फेसबुक पर एक पोस्ट भी की, जिसमें लिखा कि ''मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, इसलिए मेरे नहीं रहने के बाद किसी को भी परेशान नहीं किया जाए, नर्मदे हर...'' बुधवार को जानकारी मिलने के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची और तलाश अभियान चलाया. शाम तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका था.

