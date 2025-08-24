कच्चे मकान में टपकते पानी में ग्रामीणों का गुजारा, बड़वानी में पीएम आवास योजना का इंतजार

बड़वानी: गरीबों के सिर पर छत हो, कोई भी गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर सड़क पर न रहे. उनके पास भी कहने को अपना एक घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है. जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को एक किफायती आवास दिलाना है. हालांकि इस योजना का लाभ बड़वानी की एक पंचायत में नहीं मिल रहा है. सुराणा पंचायत की हकीकत यह है कि बीते 5 सालों से यहां एक भी व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है.

ठीकरी का है यह मामला

बड़वानी के ठीकरी जनपद स्थित ग्राम पंचायत सुराणा में यहां के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं. पिछले 5 सालों में एक भी आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राही को न आवास मिला मिला है और न पहली किस्त मिली है. इंतजार करते-करते ग्रामीणों की उम्मीद अब टूटने लगी है. पंचायत में इन कच्चे मकानों की तस्वीर अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही है. इनमें रहने वाले गरीब लोगों कैसे अपना जीवन जी रहे हैं. इन हितग्राहियों का कहना है कि "हमने फार्म भी भरे थे, लेकिन आज तक कोई कोई लिस्ट नहीं आई. हमारे कच्चे घर की छत से हर बारिश में पानी टपकता है.

टूटे कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

हम हर साल सुनते हैं कि सूची में नाम

ग्रामीणों का आरोप है कि "हम हर साल सुनते हैं कि सूची में नाम है, लेकिन 5 साल से बस वादे ही मिले हैं. योजना सिर्फ पोस्टरों में दिखती है. यह पंचायत देश के उस भूगोल का हिस्सा है, जहां योजनाएं पहुंचती तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर नहीं दिखता. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक सभी ने आश्वासन दिए, लेकिन नतीजा आज भी सिफर है.

ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना (ETV Bharat)

कागजों पर सब कुछ ठीक है, मगर जमीन पर हकीकत कुछ और कहती है. सवाल ये है कि जब देशभर में लाखों घर बन चुके हैं तो आखिर ग्राम पंचायत सुराणा ही क्यों पीछे रह गया?" वहीं मामले में सरपंच हरे सिंह चौहान ने बताया कि "हमने जनपद पंचायत से पता किया तो अधिकारियों ने बताया कि कोई कारण से आपकी पंचायत सर्वे के समय छूट गई है, जिससे लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि जल्द ही वापस सर्वे हो रहा है, फिर लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा.