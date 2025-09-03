ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के इस गांव में सरकारी योजनाएं आते आते हो जातीं हैं लुप्त, बदहाली में जी रहे ग्रामीण - BARWANI VILLAGE DEPRIVE GOVT SCHEME

मध्य प्रदेश में बड़वानी के पलासिया गांव में अधिकांश पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित, मदद के लिए दर-दर भटक रहे ग्रामीण.

BARWANI NOT GETTING GOVT SCHEMES
बड़वानी में एक गांव सरकारी सुविधा से वंचित (ETV Bharat)
बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में कीपलासिया पंचायत के पलासिया में अधिकांश परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. इस गांव में करीब 25 परिवार रहते हैं, लेकिन सभी प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद उन्हें किसी भी प्रकारी की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है.

मूलभूत सुविधा से वंचित ग्रामीण

कीपलासिया पंचायत के पलासिया गांव में करीब 25 परिवार निवास करते हैं. यहां के लोग आजादी के 78 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पलासिया गांव का पंचायत भवन करीब 5-6 किलोमीटर दूर शिवपुरी में मौजूद है. वहीं पंचायत के सरपंच 3 किलोमीटर दूर झोल पिपरी गांव में रहते हैं. ऐसे में स्थानीय निवासी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कई किलोमीटर तक चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पाता है.

स्थानीय ग्रामीणों ने बताई आप बीती (ETV Bharat)

सिर्फ मिलता है आश्वासन

पलासिया गांव निवासी सेवंती बाई बताती हैं कि "उनके पति का निधन 25 साल पहले हो गया था, लेकिन आज तक उन्हें विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिला. विधवा पेंशन के लिए कई बार पंचायत का चक्कर लगाया, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा." वहीं शारदा बाई के बेटे कृष्णा ने बताया कि "दो महीने पहले वे अपनी मां की विधवा पेंशन के लिए पंचायत भवन गए थे, लेकिन सचिव और सरपंच ने कागज तैयार करने का कहकर उन्हें लौटा दिया."

समाधान के लिए भटक रहे ग्रामीण

स्थानीय निवासी राजू ने कहा, "मेरा राशन कार्ड अब तक नहीं बना है. मैं कई बार आवेदन और याद दिलाने के लिए पंचायत गया हूं, लेकिन हर बार टाल दिया गया. जिसकी वजह से मेरा परिवार अभी तक शासकीय खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है. गांव में सभी परिवारों का जीवन कच्चे मकान में गुजर रहा है. बारिश में छतें टपकती हैं. लेकिन अभी तक हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक भी परिवार का आवास मंजूर नहीं हुआ है. जबकि लगभग सभी ने आवेदन जमा कर दिए हैं."

गांव में चापाकल ही एकमात्र सहारा

गांव में नल-जल योजना के तहत टंकी और पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पेयजल आपूर्ति अभी तक शुरू नहीं हो सकी है. गर्मी के मौसम में एकमात्र ट्यूबवेल पर ही गांव की पूरी आबादी निर्भर रहती है, जिससे भारी जल संकट उत्पन्न हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें न तो योजनाओं की जानकारी दी जाती है और न ही आवेदन के बाद परिणाम मिलता है. गांव में सूचना के अभाव, सुनवाई की दूरी और शासन-प्रशासन की अनदेखी के चलते बुनियादी सुविधाओं से उन्हें वंचित रहना पड़ता है.

पिपलिया पंचायत के सचिव ने बताया कि "मार्च और अप्रैल माह में पलासिया पंचायत के सभी गांवों के कुल 715 पात्र हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं. जहां तक नल-जल योजना की बात है, तो उसका निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है. इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को भेज दी है."

