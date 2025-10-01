ETV Bharat / state

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

यहां की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मां बड़ी बिजासन अपने भक्तों को केवल मंदिर में दर्शन देकर ही संतुष्ट नहीं करतीं, बल्कि स्वप्न और संकेतों के जरिए मन्नत पूरी होने का आभास भी कराती हैं. भक्त मानते हैं कि अगर कोई मन से प्रार्थना करे तो माता सपनों में आकर कभी संकेत देती हैं, कभी महिला का रूप लेकर आशीर्वाद का अहसास कराती हैं.

बड़वानी: निमाड़ की धरती पर आस्था का एक ऐसा धाम है, जहां जाते ही भक्तों को अद्भुत अनुभव मिलता है. बड़वानी जिले के पास पर्वतों की गोद में विराजित बड़ी बिजासन माता का प्राचीन मंदिर स्थित है. करीब 300 वर्ष पुराना यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का भी केंद्र माना जाता है.

माता का यह मंदिर प्राकृतिक रूप से स्थापित माना जाता है. समय-समय पर इसका 3 बार जीर्णोद्धार किया जा चुका है. आप जब आप मंदिर पहुंचते हैं, तो पर्वतों से घिरा परिसर और शांत वातावरण मन को भक्ति और ऊर्जा से भर देता है. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर नवरात्रि में यहां पहुंचते हैं.

आस्था का केंद्र है बड़ी बिजासन माता का मंदिर

सिर्फ आस्था ही नहीं सेवा और शिक्षा का भी धाम

मंदिर केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है. यहां सामाजिक और शैक्षणिक कार्य भी निरंतर चलते हैं. मंदिर परिसर में वर्षों से शिवाजी विद्यालय संचालित हो रहा है, जहां गरीब और वंचित बच्चों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है. इस विद्यालय से निकलकर कई बच्चे उच्च शिक्षा और नौकरी की ओर बढ़े हैं, जो इसे साधारण मंदिर से कहीं अधिक प्रेरणादायी बनाता है.

200 से अधिक गायों की अनोखी गौशाला

बड़ी बिजासन मंदिर परिसर में गौशाला है, जिसमें 200 से अधिक गायों की सेवा हो रही है और वे सुरक्षित भी हैं. खास बात यह है कि यहां कभी भी गाय खरीदी नहीं गई. बल्कि प्रशासन द्वारा जब्त की गई या तस्करी से बचाई गई कमजोर, बीमार और दूध न देने वाली गायों को यहां शरण दी जाती है. श्रद्धालुओं के सहयोग और दान से उनकी सेवा, उपचार और देखभाल की जाती है. यह सेवा परंपरा मंदिर को बाकी धामों से अलग पहचान देती है.

मां का किया गया आदिवासी श्रृंगार

चमत्कार और विश्वास की कहानियां

मंदिर के पुजारी नीरज कानूनगो ने बताया कि "यहां जो लोग मां से मन्नत मांगने हैं. मां उनको सपनों में दर्शन देकर समस्या का समाधान बताती हैं. भक्तों को मां अलग-अलग स्वरूपों में दर्शन देती है. महिला, कन्या और बुजुर्ग के रूप में मां आशीर्वाद देती हैं. जो भक्त मां के संकेतों को समझकर सही रास्ता चुन लेता है. उसके कार्य बन जाते हैं. वर्षों से जुड़ी इन लोक कथाओं ने मंदिर की आस्था को और भी मजबूत बना दिया है."

मां का किया गया आदिवासी श्रृंगार

बड़वानी के आशाग्राम रोड स्थित प्राचीन मां त्रिवेणी मंदिर में नवरात्रि पर अनोखा आयोजन हुआ. यहां पहली बार मां त्रिवेणी का आदिवासी श्रृंगार किया गया. इस विशेष श्रृंगार को देखने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. मंदिर समिति से जुड़ी रेखा विष्णु बनडे ने बताया कि "नवरात्रि के 9 दिनों तक माता का अलग-अलग वेशभूषा में श्रृंगार किया जाता है, लेकिन सप्तमी के दिन पहली बार निमाड़ की आदिवासी संस्कृति को दर्शाने वाला श्रृंगार किया गया."

आदिवासी वेशभूषा में मां ने दिए दर्शन

इस दौरान माता को आदिवासी परंपरा अनुसार साड़ी, लुगड़ा, घाघरा-कांचली और कढ़ाईदार वस्त्रों से सजाया गया. साथ ही आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाते हुए चांदी, पीतल और हाथ से बने आभूषण कड़े, चूड़ियां, नथ और पायल पहनाए गए.