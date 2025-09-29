ETV Bharat / state

बड़वानी में स्वप्न देकर कुएं से प्रकट हुईं मां कालिका, 400 सालों से पीपल के नीचे विराजमान

मंदिर समिति के सदस्य सुभाष जोशी कहते हैं, "मां कालिका ने महाराजा को स्वप्न में दर्शन देकर जमीन के अंदर से निकालने का आदेश दिया था. महाराज ने मां के बताए अनुसार स्थान पर खुदाई कराई तब वहां मां काली की प्रतिमा मिली, साथ ही गड्ढे में जल का स्रोत भी उभर आया, जो एक कुआं जैसा बन गया. यह कुआं तब से कभी सूखा नहीं है.

बड़वानी: एक कहानी ऐसी जो सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती है, उतनी ही विश्वास और भावनाओं से ओत-प्रोत है. पाला बाजार के छोटे से कोने में मां कालिका का मंदिर स्थित है. यह मंदिर किसी सामान्य मंदिर से कहीं अलग है. यहां माता की जो प्रतिमा स्थापित है किसी मूर्तिकार ने तराशकर नहीं बनाई है. बल्कि मां कालिका की यह प्रतिमा स्वयंभू है. राजा को स्वप्न देकर कुएं से करीब 400 साल पहले मां कालिका प्रकट हुई थी. यह लोगों की आस्था का केंद्र है.

400 सालों से पीपल के नीचे विराजमान (ETV Bharat)

महाराजा ने प्रतिमा को सम्मान के साथ कुछ समय के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया. जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो उसमें मां की प्रतिमा ले जाने का प्रयास किया गया लेकिन मां वहीं विराजमान हो गईं. कोई मां की प्रतिमा को हटा नहीं सका. तभी से मां कालिका पेड़ के नीचे खुले में बैठी हुई हैं."

मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति (ETV Bharat)

कभी नहीं सूखता कुएं का पानी

मंदिर समिति के अमित दुबे और हितेश अग्रवाल बताते हैं कि "जिस कुएं से मां की प्रतिमा निकली है, श्रद्धालु उस कुएं के जल को पवित्र मानते हैं. पुराने समय में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में यहां स्नान कर पूजा करते थे और कहते थे कि इस कुएं के पानी से स्नान करने से लोग बीमारियों से दूर रहते हैं. यहां के बुजुर्गों के मुताबिक, गर्मियों में पूरे शहर का वाटर लेवल कम हो जाता है. कुएं सूख जाते हैं और हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो जाता है. इस दौरान भी इस कुएं में पानी भरा रहता है."

मां कालिका का मंदिर बड़वानी (ETV Bharat)

नवरात्रि में मां का होता है खास श्रृंगार

नवरात्रि में मां के 9 रूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है. समिति के सदस्य बताते है कि "हर दिन मां को अलग-अलग आभूषणों और पारंपरिक वेश-भूषा में सजाया जाता है. सोने-चांदी के आभूषणों से सजे श्रृंगार का नजारा भक्तों के लिए आकर्षण बन जाता है. राजा परिवार की कुलदेवी होने के नाते हर साल अष्टमी के दिन राजपरिवार के सदस्य पूजा-हवन के लिए आते हैं. यह परंपरा आज भी जारी है.

इस कुएं से निकली थी मां कालिका की मूर्ति (ETV Bharat)

नगर भ्रमण पर निकलती हैं मां

नवरात्रि के दिनों में मां कालिका रथ पर विराजित होकर शहर भ्रमण पर निकलती हैं. इस दौरान डीजे और बैंड के साथ शोभायात्रा निकाली जाती है. रथ-यात्रा के बाद मंदिर परिसर में विशेष पाठ, भजन और गरबा कार्यक्रम होते हैं. जिसमें नगर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. इस दौरान पूरे इलाके में उत्साह देखने लायक होता है. वहीं, दशहरे के बाद जनता के सहयोग से नगर भोज का आयोजन होता है.