बड़वानी: पुल नदियों को पार करने के साथ उनकी सुंदरता में चार चांद भी लगाते हैं. जितना लंबा पुल होगा उतना ही मनमोहक नजारा होगा. लोग अक्सर बीच पुल पर पहुंचकर नदी के खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करते देखे जा सकते हैं. बारिश में जब नदी, झरने और तालाब अपने शबाब पर होते हैं तो सामान्य दिनों की अपेक्षा लोग भी यहां ज्यादा ही पहुंचते हैं.
ऐसा ही एक खूबसूरत पुल बड़वानी में है. बारिश में उफान मारती नर्मदा नदी को देखने यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इन सबके बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग अब इसे मौत का ब्रिज कहने लगे हैं. बीते 9 साल में यहां 109 लोगों ने मौत को गले लगा लिया है.
'मौत की छलांग' वाला पुल
मौत की छलांग वाला पुल, बिलकुल सही सुना आपने. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यहां हुई मौतों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं और लोग अब इसे इसी नाम से बुलाने लगे हैं. नर्मदा पर बना यह पुल कसरावद में है और यह धार और बड़वानी जिले को जोड़ता है.
कसरावद का यह पुल अब एक खूबसूरत नजारे का नहीं बल्कि हादसों का केंद्र बनता जा रहा है. हर महीने यहां कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है. इसके साथ ही कई बार लोग यहां से नदी में छलांग लगा देते हैं. बीते 9 साल में यहां 109 लोगों की मौत की छलांग बता रही है कि यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. न तो यहां बेरिकेट्स लगे हैं और न ही कोई वार्निंग बोर्ड हैं. चेकिंग के लिए बनी चौकी भी यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर है.
सुरक्षा इंतजाम नहीं, आवेदनों का वजन पहुंचा 20 किलो
इस मामले में समाजसेवी संजय गुप्ता ने बताया कि "इस पुल से आत्महत्या करने वालों को रोकने के लिए कई बार मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रभारी मंत्री, कलेक्टर और एसपी को आवेदन दिया है. लगभग 20 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं. मैं इतने आवेदन दे चुका हूं कि मेरे पास उनकी कॉपियों का वजन ही 20 किलो से ज्यादा हो चुका है, बावजूद इसके यहां अभी तक सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं."
'लोगों को जागरूक करना जरूरी'
समाजसेवी संजय गुप्ता बताते हैं कि "पुलिस चौकी यहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर है. अगर कोई नदी में डूबता है तो पुलिसकर्मियों के यहां पहुंचने से पहले उसकी जान चली जाती है. मेरा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि यहां लोहे की जाली लगा दें या कोई और सुरक्षा की व्यवस्था करें." उन्होंने कहा, "इसके साथ ही जो लोग पुल की रेलिंग पर खड़े रहकर मछलियों को दाना डालते हैं या सेल्फी लेते हैं उन्हें भी जागरूक करने की जरूरत है. जिससे वे इस तरह की हरकत न करें और कोई बड़ा हादसा उनके साथ न हो."
छलांग लगाने वालों की जान बचाना मुश्किल
कुछ दिन पूर्व एक युवक ने कसरावद पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगा दी थी. जिसे देखते ही नगर पालिका के कर्मचारियों ने लाइफ रिंग नदी में डाली तो युवक ने लाइफ रिंग पकड़ ली. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई और उसका रेस्क्यू किया जा सका. यदि स्थानीय लोग या नाविक को कोई छलांग लगाते दिख जाता है तो वे उसे बचा लेते हैं लेकिन कई बार लोगों का रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
सुरक्षा के लिए होना चाहिए विशेष इंतजाम
यहां बने इनटेक वेल के कर्मचारी बबलू डोडवे ने बताया कि "नदी में डूबकर मरने वाले करीब 25 लोगों की जान बचाई जा चुकी है. लेकिन मौके पर यदि लोग मौजूद नहीं रहते हैं तो पल भर में ही लोगों की डूबने से मौत हो जाती है. हमारी ड्यूटी यहां पर रहती है. जब कोई हमारे सामने नदी में कोई कूदता है तो नगर पालिका के द्वारा रखी गई लाइफ रिंग डाल कर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं."
उन्होंने कहा कि "यहां काम से कम ऐसे सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके. इसके साथ ही यहां पर एसडीआरएफ और पुलिस के जवान भी हमेशा तैनात रहना चाहिए."
कसरावद पुल से कूदने पर
हर साल होने वाली मौत की संख्या
|2017
|15 मौतें
|2018
|21 मौतें
|2019
|10 मौतें
|2020
|7 मौतें
|2021
|7 मौतें
|2022
|12 मौतें
|2023
|12 मौतें
|2024
|15 मौतें
|2025
|10 मौतें (अभी तक)
2017 से अब तक 9 साल में कुल 109 मौतें
हादसे रोकने के लिए सुझाव पत्र
अधिवक्ता पूजा अग्रवाल ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को विस्तृत सुझाव पत्र सौंपा है. इसमें पुल पर सुरक्षा ग्रिल, एसओएस प्वाइंट, 24x7 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस पेट्रोलिंग, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और विशेष टास्क फोर्स गठन की मांग शामिल की है. उन्होंने इस अभियान की शुरुआत के लिए 5 हजार रुपए का चेक जिला कोषाध्यक्ष को भेंट किया और सामुदायिक दान व्यवस्था शुरू करने की अपील की.
'लंबे ब्रिज के कारण हैं तकनीकी परेशानियां'
एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बताया कि "कसरावद ब्रिज पर घटनाओं की रोकथाम के लिए जाली लगाने का आवेदन मिला है. लेकिन ब्रिज की लंबाई अधिक होने से कुछ तकनीकी परेशानियां हैं. इनका निराकरण कराने और सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए एमपीआरडीसी को पत्र भेजा गया है."