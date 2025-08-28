ETV Bharat / state

बड़वानी का रहस्यमयी पाताल गणेश मंदिर, 350 साल पहले कुएं की खुदाई के दौरान प्रकट हुए विघ्नहर्ता - BARWANI PATAL GANESH TEMPLE

बड़वानी स्थित पाताल गणेश मंदिर की ख्याति पूरे निमाड़ के साथ ही सीमावर्ती राज्य गुजरात तक है. गणेश पर्व पर 10 दिवसीय कार्यक्रम.

Barwani Patal Ganesh Temple
बड़वानी का रहस्यमयी पाताल गणेश मंदिर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 2:04 PM IST

बड़वानी : वैसे तो गणेश मंदिर हरेक जिले में हैं, सबका अपना-अपना इतिहास है. लेकिन स्वयंभू गणेश बहुत कम स्थानों पर पाए जाएंगे. बड़वानी में शहर की चहल-पहल से कुछ ही दूरी पर एमजी रोड से सटी जंबू गली में एक ऐसा मंदिर है, जहां भगवान श्रीगणेश स्वयं प्रकट हुए थे. ये 350 साल पुरानी बात है, जिसे आज भी हजारों श्रद्धालु महसूस करते हैं.

कुएं से मिली प्रतिमा तो वहीं बनवाया मंदिर

पाताल गणेश मंदिर के पुजारी हेमंत शुक्ला बताते हैं "वर्षों पहले जब एक पुराने कुएं की खुदाई हो रही थी, तभी उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा मिली. यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि धरती से स्वयं निकली. इसी कारण इसे स्वयंभू गणेश कहा जाता है. आज भी वही कुआं मंदिर परिसर में मौजूद है. यह मंदिर पाताल गणेश मंदिर के नाम से विख्यात है. हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों में उस कुएं का जल कभी सूखा नहीं."

350 साल पहले कुएं की खुदाई के दौरान प्रकट हुए विघ्नहर्ता (ETV BHARAT)

दक्षिणमुखी चतुर्भुज गणेश दुर्लभ विग्रह

Barwani Patal Ganesh Temple
बड़वानी शहर के बीच स्थित पाताल गणेश मंदिर (ETV BHARAT)

मंदिर के जानकार बताते हैं "यहां विराजमान गणेशजी की प्रतिमा साधारण नहीं है. भगवान दक्षिणमुखी हैं, जो सिद्धि का प्रतीक माना जाता है. चार भुजाओं में से ऊपर की बाईं भुजा में अंकुश, दाहिनी में आशीर्वाद मुद्रा है. नीचे की दाहिनी भुजा में मोतियों की माला और बाईं में मोदक. गले में सर्प, और साथ में विराजमान हैं रिद्धि-सिद्धि जो समृद्धि और सफलता की प्रतीक हैं. इतना ही नहीं गर्भगृह में शिवलिंग और नंदी की उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह केवल गणेश का नहीं, बल्कि शिव-परिवार का केंद्र भी है."

Barwani Patal Ganesh Temple
कुएं से मिली प्रतिमा तो वहीं बनवाया मंदिर (ETV BHARAT)

गणेश चतुर्थी पर विशेष कार्यक्रम

Barwani Patal Ganesh Temple
बड़वानी स्थित पाताल गणेश मंदिर (ETV BHARAT)

गणेशोत्सव के दौरान यह मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और आरती, पूजन के माध्यम से अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं. यहां एक प्रबल मान्यता है, जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है. बड़वानी का यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही आस्था, चमत्कार और श्रद्धा की परंपरा है. यह स्थान बताता है कि ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं तो उन्हें कोई शिल्पकार नहीं गढ़ सकता.

