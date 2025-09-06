ETV Bharat / state

मिर्ची बेचो और 6 लाख कमाओ, बड़वानी के मिर्ची मैन ने कर दिखाया कमाल

बड़वानी में ड्रिप सिंचाई तकनीक ने बदली किसान बद्रीलाल की किस्मत, 30 से 40 गुना होने लगी मिर्ची की पैदावार

BARWANI MIRCHI MAN
ड्रिप इरिगेशन से 30 से 40 गुना बढ़ी पैदावार (Etv Bharat)
बड़वानी : राजपुर तहसील के ग्राम सिवई में एक ऐसे किसान हैं जिन्हें, मिर्ची मैन कहा जाने लगा है. दरअसल, कृषक बद्रीलाल केसाजी ने नई तकनीकों को अपनाकर मिर्ची से ऐसी कमाई कि क्षेत्र में एक नई मिसाल बन गए हैं. मिर्ची मैन बद्रीलाल ने साबित कर दिया है कि सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है. वहीं, उन्होंने मिर्ची की इस बंपर कमाई का श्रेय ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को दिया है.

badawani mirchi crop production
मिर्ची के उत्पादल से कमाए 6 लाख रु (Etv Bharat)

ड्रिप इरिगेशन से 30 से 40 गुना बढ़ी पैदावार

कृषक बद्रीलाल केसाजी बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना का लाभ उठाया और इसी से अपनी मिर्च की खेती में न केवल पैदावार बढ़ाई, बल्कि इनकम भी बढ़ाई है. पहले उनकी पहाड़ी और ढलान वाली कृषि भूमि में पारंपरिक नाली सिंचाई से पौधों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता था, जिससे प्रति एकड़ हरी मिर्च की उपज मात्र 10-12 क्विंटल और लाल मिर्च की 5-6 क्विंटल तक ही सीमित रहती थी.

बड़वानी के मिर्ची मैन ने कर दिखाया कमाल (Etv Bharat)

लेकिन ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के बाद 4 एकड़ भूमि में उन्होंने 350-400 क्विंटल हरी मिर्च और 50 क्विंटल लाल मिर्च का बंपर उत्पादन किया. 30 से 40 गुना हरी व लाल मिर्च के उत्पादन से उन्हें करीब 6 लाख रु की आय प्राप्त हुई.

badwani mirchi man badrilal
ड्रिप इरिगेशन से 30 से 40 गुना होने लगी मिर्ची की पैदावार (Etv Bharat)

ड्रिप सिंचाई तकनीक के लिए फैला रहे जागरुकता

बद्रीलाल कहते हैं, '' प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना से काफी लाभ मिला है. ड्रिप सिस्टम से न केवल पानी की बचत हुई, बल्कि उर्वरकों की लागत में भी कमी आई है. आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है.'' बद्रीलाल ने सरकार को इस योजना के लिए धन्यवाद देते हुए अन्य किसानों से भी ड्रिप सिंचाई तकनीक को अपनाने की अपील की है.

drip irrigation system badwani
बड़वानी के मिर्ची मैन बद्रीलाल (Etv Bharat)

क्या होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम?

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी नाम से समझा जा सकता है कि इसमें सिचाई के लिए ड्रिप का इस्तेमाल होता है. इस सिंचाई विधि में सीधे पौधों की जड़ों तक पानी के साथ-साथ पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी की बर्बादी कम होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है.

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पाइपों और ड्रिपर्स का एक जाल बिछाया जाता है और इससे धीरे-धीरे, बूंद-बूंद करते हुए फसलों में पानी दिया जाता है. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवारों कम लगते हैं.

