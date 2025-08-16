बड़वानी : निमाड़ का पेरिस यानी बड़वानी शहर इतिहास की कई सुनहरी यादें संजोए हुए हैं. यहां पर रियासतकालीन धरोहरें आज मौजूद हैं, जो गौरवशाली इतिहास की गाथाओं को बयां कर रही हैं. इन्हीं में से एक रोचक गाथा यहां के पहले झंडावंदन की है. यहां महाराज राणा देवीसिंह ने पहला ध्वजारोहण किया था. बड़वानी के कुछ स्थानों पर लोग आज भी उस पल की तस्वीरों को संजोकर रखे हैं.
महाराज राणा देवीसिंह ने किया था ध्वजारोहण
बड़वानी के राज परिवार के निज सचिव शिवपाल सिंह सिसोदिया के अनुसार "आजादी के बाद यहां का पहला झंडावंदन ऐतिहासिक था. इसकी यादें उस समय की तस्वीरों देखकर आज भी ताजा हो जाती हैं. यहां पर तत्कालीन महाराज राणा देवीसिंह ने ध्वजारोहण किया था."
दरअसल, एक वर्ष बाद बड़वानी रियासत का विलय मध्यभारत में हुआ था, कुछ ही लोगों को यह मालूम है कि आजादी के एक वर्ष बाद यहां पर झंडावंदन हुआ. इसके पीछे कारण यह है कि बड़वानी रियासत का मध्यभारत प्रांत में विलय 31 मई 1948 को हुआ था.
बड़वानी के झंडा चौक पर हुआ था ध्वजारोहण
शिवपाल सिंह सिसोदिया बताते हैं "बड़वानी रियासत के तत्कालीन महाराजा राणा देवी सिंह ने वर्तमान के झंडा चौक पर ध्वजारोहण किया था. साथ ही पुराने पोलो ग्राउंड पर तोपों से सलामी दी गई थी. वहीं यहां रात में देशभक्ति पर आधारित ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया था. इससे जनता में देशभक्ति का संचार हुआ."
"महाराजा देवी सिंह ने अपनी स्वेच्छा से 31 मई 1948 को बड़वानी रियासत का मध्य भारत में विलय करवाया था. 1948 में पहले गणतंत्र दिवस आयोजन में गजट का वाचन करते हुए महाराजा ने बड़वानी की जनता से कहा था कि आपने जैसा व्यवहार मेरे साथ रखा, वैसा आने वाली नई मध्य भारत सरकार के साथ रखना. उस समय इस रियासत की आमदनी 20 लाख रुपए सालाना थी. एक जुलाई 1948 को बड़वानी रियासत का शासन मध्य भारत संयुक्त राज्य के राजप्रमुख को गया सौंपा था. तब वीएम जोशी बड़वानी के प्रशासक थे."
बड़वानी में आज भी मौजूद हैं ऐतिहासिक इमारतें
रियासतकाल की सुंदर ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. इनमें इतिहास की गाथाएं छुपी हुई हैं. वहीं यहां का तीर गोला भी एक नायाब ऐतिहासिक स्थल है. इसी तरह मठ का स्कूल भवन भी लकड़ी से बना है. यह करीब 200 साल पुराना है. प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण सतपुड़ा की हरीभरी वादियों से आच्छादित यह शहर कभी निमाड़ में पेरिस की अनुभूति कराता था. उस समय की तस्वीरें शिवपाल सिंह सिसोदिया के पास हैं. उनके पास उस समय का गजट भी उपलब्ध है.
अधूरा रह गया राणा देवी सिंह का सपना
शिवपाल सिंह सिसोदिया बताते हैं "राणा देवी सिंह खुद वास्तुविद् व भवन डिजाइनर थे. वह बड़वानी में 11 सुंदर भवन जनता के लिए निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन देश आजाद होने जाने से उनका सपना अधूरा रह गया." हालांकि उस समय के भवन आज भी बड़वानी की शान हैं और इन्हीं भवनों के चलते बड़वानी को 'निमाड़ का पेरिस" कहा जाता है. उल्लेखनीय है कि महाराज साहब के वंशज आज भी इंदौर के ओल्ड पलासिया स्थित 'बड़वानी प्लाजा" में निवासरत हैं.