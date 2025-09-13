ETV Bharat / state

पहले सूखा और फिर लगातार बारिश से कपास की फसल चौपट, लागत तो दूर कर्ज में धंसे किसान

मालवा व निमाड़ में इस साल मौसम की दगाबाजी से फसलें चौपट. मालवा में सोयाबीन तो निमाड़ में कपास उत्पादक बर्बाद.

Barwani cotton corp Destroyed
बड़वानी जिले में कपास की फसल बर्बाद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read
बड़वानी : बड़वानी जिले में कपास की फसल पर ज्यादा बारिश और कीट का हमला. फसल बर्बाद होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है. इस साल बड़वानी जिले में किसानों के लिए खरीफ सीजन किसी संकट से कम साबित नहीं हुआ. लगातार हो रही बारिश और गुलाबी इल्ली के हमले से कपास की फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है. खेतों में खड़े कपास के पौधे मुरझा रहे हैं, झेंडे काले पड़ने लगे हैं और उत्पादन की संभावनाएं आधे से भी कम हो गई है.

ज्यादा बारिश से जलभराव, सड़ गई फसल

पिछले कुछ हफ्तों से हो रही लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है. जलभराव के कारण न केवल कपास के पौधे गलने लगे हैं, बल्कि झेंडे (कपास के बॉल्स) भी काले पड़कर सड़ने लगे हैं. किसान कमल सिंह तोमर बताते हैं "लगातार बारिश से खेतों में पानी भरा है. झेंडों के काले पड़ने और सड़ने से फसल चौपट हो रही है. पहले प्रति एकड़ 10 से 15 क्विंटल कपास मिल जाती थी, अब मुश्किल से 3 से 5 क्विंटल ही निकल पाएगी."

पहले सूखा और फिर लगातार बारिश से कपास की फसल चौपट (ETV BHARAT)

कपास की फसल में गुलाबी इल्ली का प्रकोप

प्राकृतिक आपदा से जूझते किसानों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं. खेतों में गुलाबी इल्ली का हमला भी अब तेजी से फैल रहा है. यह कीट न केवल कपास के झेंडों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि उत्पादन और गुणवत्ता को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है. राजपुर के किसान मंशाराम पंचोले ने बताया "हर झेंडे में 3-4 गुलाबी इल्ली मिल रही है. यह कपास और काकड़ा दोनों को नुकसान पहुंचा रही है. सरकार को इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए मुआवजा देना चाहिए."

Barwani cotton corp Destroyed
कपास की फसल में गुलाबी इल्ली का प्रकोप (ETV BHARAT)

विदेशी कपास के आयात से घरेलू कपास के भाव गिरे

इस संकट के बीच किसानों को बाजार से भी राहत नहीं मिल रही. हाल ही में विदेशी कपास पर आयात शुल्क कम किए जाने से घरेलू कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई है. किसानों का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं. इसके अलावा भारतीय कपास निगम (CCI) की खरीदी प्रक्रिया में भी देर हो रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक घर में या खेत पर ही संग्रहित करना पड़ रहा है.

Barwani cotton corp Destroyed
कपास के झेंडों में कीटों का प्रकोप (ETV BHARAT)

किसानों की मांग- 10 हजार रुपये MSP हो

भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री जितेंद्र तोमर ने बताया "15 सितंबर को किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा. हमारी मांग है कि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा मिले." बता दें कि फसल अभी खेत में है. मंडियों में खरीदी शुरू हो गई. जिले की कुछ कृषि मंडियों में कपास की खरीदी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अधिकांश खेतों में कपास की तुड़ाई अभी 10 से 15 दिन बाद शुरू होगी. किसानों के अनुसार यदि मौसम ऐसे ही बना रहा तो और अधिक नुकसान होगा.

