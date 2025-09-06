बड़वानी में लैंडस्लाइड से मची तबाही, तोरणमाल में फंसे पर्यटक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बड़वानी में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त, तोरणमाल में भूस्खलन से मार्ग बाधित, जाम में फंसे वाहनों से लगी लंबी कतार.
Published : September 6, 2025 at 8:57 PM IST
बड़वानी: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोरणमाल में शनिवार को लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ. पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया. इस कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है. मार्ग अवरुद्ध होने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है. यातायात रुकने से दर्जनों पर्यटक अपने वाहनों सहित रास्ते में फंसे हुए हैं. इसके अलावा संचार व्यवस्था भी प्रभावित होने से पर्यटकों को सहायता मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
भूस्खलन से पर्यटकों को हुई परेशानी
बता दें, तोरणमाल एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जहां खासकर बारिश के दिनों में जिले भर से लोग छुट्टियां मनाने और मौसम के नजारे लेने पहुंचते हैं. पर्यटकों के लिए यह स्थान आकर्षण का केंद्र है. यहां के हरे-भरे पहाड़, झरने और शांत वातावरण इसकी खासियत हैं. लेकिन इस बार लगातार मानसून के सक्रिय रहने के कारण यह पर्यटन स्थल जोखिम क्षेत्र में बदल गया है. वैसे आम दिनों में यह क्षेत्र पर्यटकों से भरा रहता था.
पहले भी हुआ था भूस्खलन
स्थानीय रहवासी कमल सिंह ने बताया कि "बड़वानी क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है. इस कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं. 2 दिन पहले भी लगातार बारिश होने की वजह से भूस्खलन की घटना घटी थी. तब भी जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिससे पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. फिलहाल, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर जल्द-जल्द रास्ते को खुलवा दिया था, जिससे आवाजाही शुरू कर हो गई थी."
राहत एवं बचाव कार्य जारी
कमल सिंह के मुताबिक," आज यानी शनिवार की दोपहर 2 बजे के करीब तोरणमाल में बारिश की वजह से पहाड़ी की बड़ी-बड़ी चट्टान खिसक कर सड़क आ गई थी. इस कारण पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया था और जाम लग गया था, जिससे पर्यटक और कई वाहन घटना स्थल पर फंस गए थे. फिलहाल, सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया है."
भूस्खलन की आशंका को लेकर दिए निर्देश
हालांकि फिसलन भरी सड़कों और चट्टानों के कारण पहुंच बनाना राहत-बचाव टीम के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. टीम लगातार सड़क से चट्टानों और मलबा को हटाकर रोड खोलने के प्रयास में जुटी हुई है. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. प्रशासन द्वारा पर्यटकों से तोरणमाल की ओर यात्रा न करने की अपील की गई है. साथ ही भूस्खलन की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि जब तक कि मौसम सामान्य न हो जाए. इस मार्ग से नागरिक यात्रा करने से परहेज करें.