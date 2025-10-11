ETV Bharat / state

करवा चौथ पर पतियों को सरप्राइज गिफ्ट, हेलमेट लगाकर ही टू-व्हीलर चलाने की शपथ दिलाई

करवा चौथ पर टू-व्हीलर पर हेलमेट की शपथ दिलाई ( ETV BHARAT )

करवा चौथ पर महिलाओं ने पतियों को गिफ्ट किया हेलमेट (ETV BHARAT)

करवा चौथ पर महिलाओं ने पतियों को दिया सरप्राइज गिफ्ट (ETV BHARAT)

महिलाओं का यह कदम इसलिए और अहम है क्योंकि जिला मुख्यालय बड़वानी में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. पुलिस और परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक जिले में 100 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. बढ़ती घटनाओं ने न केवल प्रशासन को चिंतित किया है बल्कि परिवारों खासकर महिलाओं के मन में भी सुरक्षा की चिंता गहराई है.

बड़वानी : सुहागिनों को सालभर करवा चौथ का इंतजार रहता है. करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी को कोई न कोई गिफ्ट अवश्य देता है. लेकिन बड़वानी में करवा चौथ कुछ अलग अंदाज में मनाया गया. महिलाओं ने इस त्योहार को एक नए और सार्थक संदेश के साथ मनाया. शहर की कई महिलाओं ने अपने पतियों को हेलमेट भेंट किए और उन्हें यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की शपथ दिलाई.

ट्रैफिक रूल्स पालन करने की शपथ दिलाई

करवा चौथ पर सकारात्मक पहल करते हुए बड़वानी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी रीना जाधव ने अपने पति राकेश सिंह जाधव को हेलमेट भेंट किया और उन्हें सफर में हमेशा हेलमेट पहनने तथा यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई. रीना जाधव का कहना है "अक्सर सड़क हादसों की खबरें सुनने को मिलती हैं. जब घर के सदस्य बाहर जाते हैं तो डर बना रहता है. इस बार मैंने करवाचौथ पर सिर्फ पति की लंबी आयु की कामना नहीं की, बल्कि उन्हें सुरक्षित रहन का संकल्प भी दिलाया."

करवा चौथ पर पति को पहनाया हेलमेट (ETV BHARAT)

वाहन चलाते समय जल्दबाजी नहीं करने का संकल्प

वहीं बड़वानी की एक अन्य महिला शिवानी परसाई ने भी अपने पति अमित परसाई को करवाचौथ पर हेलमेट भेंट किया और उन्हें तेज रफ्तार से वाहन न चलाने की शपथ दिलाई. शिवानी परसाई ने कहा "छोटी-सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो जाती है. घर पर परिवार आपका इंतजार करता है, इसलिए वाहन चलाते समय जल्दबाज़ी न करें. मैंने अपने पति से कहा हेलमेट पहनना आपकी जान की सुरक्षा का कवच है, इसे कभी न भूलें. यह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है."

करवा चौथ पर हेलमेट पहनने का संदेश (ETV BHARAT)

ऐसी पहल हर महिला को करनी चाहिए

वहीं, राकेश सिंह जाधव का कहना "यह मेरे लिए अब तक का सबसे कीमती उपहार है. यह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी का स्मरण भी कराता है. मैं अब कभी बिना हेलमेट के बाहर नहीं निकलूंगा." कई सामाजिक संगठनों ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है. यातायात पुलिस विभाग ने इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया और कहा कि यदि हर परिवार से ऐसी पहल की जाए तो जिले में सड़क हादसे काफी हद तक कम किए जा सकते हैं.