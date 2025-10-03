ETV Bharat / state

100 सालों ने बड़वानी के योगमाया मंदिर में जल रही अखंड ज्योत, दूर-दूर तक फैली है महिमा

मंदिर के पुजारी पंडित नवीन दास शर्मा ने बताया कि "यह स्थान धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है. यहां प्रतिदिन अनेक धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं. माता योगमाया की कृपा से यहां 100 वर्षों से भी अधिक समय से अखंड ज्योत निरंतर जल रही है. यह ज्योत भक्तों के लिए आस्था का विषय ही नहीं बल्कि एक अलौकिक चमत्कार भी है."

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में माता का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर स्थित है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों. यहां 100 साल से अधिक समय से अखंड ज्योत जल रही है. लोग इसे योगमाता के मंदिर के नाम से जानते हैं. यह मंदिर 1925 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, जबकि निर्माण कार्य की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी. मंदिर की स्थापना सिरवी समाज और दीवान साहब बिलाड़ा के प्रयासों से हुई थी.

मंदिर में जल रही अखंड ज्योत के बारे में मान्यता है कि, इसमें विशेष प्रकार की दिव्यता है. जहां सामान्य दीपक जलाने पर हाथ पर कार्बन आ जाता है, वहीं यहां की ज्योत से कार्बन के स्थान पर केसर जैसी दिव्य छटा दिखाई देती है. इसे भक्त माता जगदंबा का आशीर्वाद मानते हैं.

योगमाया की अद्भुत प्रतिमा (ETV Bharat)

मंदिर की स्थापना और इतिहास

नवीन दास शर्मा के मुताबिक, "राजस्थान के बिलाड़ा से आए दीवान साहब ने यहां माता की स्थापना की थी. सिरवी समाज के श्रद्धालु पैदल यात्रा करके राजस्थान से ज्योत लेकर आए और यहां माता की गादी की स्थापना की. इस बीच यहां ज्योत और गादी की पूजा होती रही. इसके बाद करीब 45 साल बाद साल 1970 के आसपास मंदिर में माता की मूर्ति भी स्थापित की गई."

100 सालों से जल रही अखंड ज्योत (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "मंदिर निर्माण में उस समय लगभग 34,181 रुपये की राशि खर्च हुई थी. इसमें 18,100 रुपये दीवान साहब हरिसिंह जी ने दिए और बाकी समाज के सहयोग से जुटाए गए. निर्माण कार्य की देखरेख हुकमा बाचा जी ने की, जबकि कारीगरी कार्य बाबा हाथा जी (बिलाड़ा) द्वारा किया गया. मंदिर के प्रथम पुजारी केशा बाबा जी रहे."

धूमधाम से विदिशा में मना दशहरा पर्व

विदिशा के जैन कॉलेज ग्राउंड में गुरुवार को धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया गया. इससे पहले किले से भगवान राम-लक्ष्मण और भगवान बालाजी का चल समारोह निकला गया, जो बड़ा बाजार सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा. इस चल समारोह में राजपूत सरदार भी शामिल हुए. वर्षों पुरानी परंपरा अनुसार, हाथी वाली हवेली से राजा अनिरुद्ध प्रताप सिंह अपने राजपूत सरदारों के साथ निकले. इसी समय बालाजी मंदिर से भगवान बालाजी पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले.

विदिशा में रामलीला का आयोजन (ETV Bharat)

दशहरा मैदान पर हुआ रावण दहन

दशहरा मैदान पर पहुंचने के बाद सबसे पहले राजपूत सरदारों ने शमी वृक्ष की पूजा की. जिसे धन, संपदा और वैभव का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद राम-रावण युद्ध का मंचन हुआ और भोपाल, राघोगढ़ और विदिशा से आई आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया. हजारों लोगों ने इसे देखते हुए जय श्री राम के उद्घोष किया. अंत में बुराई के प्रतीक रावण के 35 फीट ऊंचे पुतले का दहन देर रात 11 बजे किया गया. कार्यक्रम उपरांत राजपूत सरदार दूसरे रास्ते से वापस लौट गए.