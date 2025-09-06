ETV Bharat / state

बड़वानी के सरकारी स्कूल की टपकती छतों के नीचे बच्चों की जंग जारी, सरकारी सिस्टम के आगे शिक्षकों ने मानी हार

बड़वानी के सरकारी स्कूल की छत से पानी टपकने का मामला कोई नया नहीं है, प्रदेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं लेकिन सवाल यही कि जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक सिस्टम क्यों नहीं जागता.

BARWANI DILAPIDATED SCHOOL
बड़वानी के सरकारी स्कूल के कमरों से पानी निकालते बच्चे (ETV Bharat)
बड़वानी: प्रदेश के जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है. बरसात के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है जब इन स्कूलों की छतों से पानी टपकता है तो बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं होती. हाल ही में कई जगह ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां जर्जर स्कूलों की छत गिर चुकी है और बच्चे बाल-बाल बच गए. हाल ही में भोपाल में भी एक सरकारी स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया था जहां दो छात्राओं के ऊपर प्लास्टर गिर गया था. बड़वानी में भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां बारिश होने पर स्कूल के हाल बेहाल हो जाते हैं.

पढ़ाई नहीं पानी निकालने का होता है काम

बड़वानी के पानसेमल तहसील के सकराली खुर्द गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में भी बारिश के दौरान स्कूल की छत से पानी टपकता है और यह सभी 3 कमरों में भर जाता है. स्कूल पहुंचने वाले मासूम बच्चों को पढ़ाई के पहले पानी निकालना पड़ता है. बच्चे जैसे तैसे एक बाल्टी में पानी इकठ्ठा करते हैं और फिर शिक्षक उस पानी को बाहर फेंकते हैं. कई घंटे तक स्कूल में पढ़ाई की जगह यही चलता रहता है. यह एक दिन की नहीं बारिश होने पर हर दिन की सच्चाई है.

roofs leaking rainy season
सरकारी स्कूल की छत से टपकता पानी (ETV Bharat)

26 साल पुराना भवन हो चुका जर्जर

सकराली खुर्द गांव का प्राइमरी स्कूल का भवन 26 साल पुराना हो चुका है और यह स्कूल अब जर्जर भवन की श्रेणी में आ चुका है. 3 कमरों वाले इस स्कूल में हर बारिश के साथ जलभराव सामान्य बात हो चुकी है.

शिक्षक कैलाश गोस्वामी बताते हैं कि "हर दिन बच्चे सबसे पहले झाड़ू और बाल्टी से पानी निकालते हैं. शिक्षक भी बच्चों के साथ इस काम में मदद करते हैं. किताबें गीली हो जाती हैं. ब्लैकबोर्ड काम नहीं करते और बच्चे एक कोने में सिमटकर बैठते हैं. ऐसे में पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को कितनी मुश्किल होती है समझा जा सकता है. यह शाला कम संघर्षशाला ज्यादा नजर आती है."

सरपंच से लेकर एसडीएम तक पहुंचा मामला

हाल ही में स्कूल से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें मासूम बच्चे और शिक्षक मिलकर बाल्टी से पानी बाहर फेंकते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया, मगर प्रशासन अब तक मौन है. ग्रामीणों ने कई बार जिलाशिक्षाधिकारी समेत एसडीएम को भी आवेदन दिए लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. यहां तक कि ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच से भी गुहार लगाई लेकिन जवाब मिला हमारे हाथ में कुछ नहीं है.

स्कूल को हर साल मिलते हैं सिर्फ 5000 रुपए

सरकारी सहायता की बात की जाए तो हर साल स्कूल को सिर्फ 5000 रुपए मिलते हैं. जिससे केवल स्कूल की छोटी मोटी मरम्मत और पुताई वगैरह के काम ही हो सकते हैं. इस राशि से छत की मरम्मत नहीं हो सकती. शिक्षक कैलाश गोस्वामी ने बताया कि "हमने डीईओ कार्यालय तक बात पहुंचाई, अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

अभिभावकों की चिंता बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं

हाल ही में राजस्थान में एक स्कूल भवन गिरने की घटना ने सकराली खुर्द के अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी है. अभिभावक माहूलाल डावर का कहना है कि "डर तो लगता है लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है. ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता की पीड़ा साफ नजर आती है. बच्चों को ऐसे में कितने दिन स्कूल नहीं भेजेगें."

इस मामले में पानसेमल बीईओ विनोद पाटीदार ने कहा कि "मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है. हम तुरंत स्थिति का जायजा लेंगे और जो भी उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे."

