बड़वानी में दम तोड़ रही शिक्षा, स्कूल के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर लड़कियां - BARWANI STUDENT PROTEST

बड़वानी में बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ रही लड़कियां ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:48 AM IST 4 Min Read

बड़वानी: जिले की अंजड तहसील में हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने को लेकर करीब 2 साल से विद्यार्थी और उनके परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गांव वाले अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए. हालांकि, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दिया गया. लेकिन, महीनों बीत जाने के बाद भी हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं किया गया. बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ रहे विद्यार्थी विद्यार्थी और गांव वालों का कहना है कि 10 वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता है. ऐसे में छात्र और छात्राओं को परेशानी के साथ-साथ असुरक्षा भी एक बड़ी समस्या है. सुरक्षा के मद्देनजर अधिकतर लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं. इसलिए गांव वालों ने हाई स्कूल तलवाड़ा को हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग को लेकर करीब 2 साल पहले भूख हड़ताल की थी. हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई. ग्रामीणों से खास बातचीत (ETV Bharat)

