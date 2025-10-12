ETV Bharat / state

बड़वानी में बारिश से कपास की फसल बर्बाद, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे किसान

कपास उत्पादन का गढ़ माने जाने वाले निमाड़ अंचल में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद. बड़वानी में खड़ी फसलों को उखाड़ रहे किसान.

BARWANI COTTON CROPS DESTROYED
बड़वानी में बारिश से कपास की फसल बर्बाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 2:40 PM IST

बड़वानी: बेमौसम हो रही बारिश ने बड़वानी के कपास किसानों की कमर तोड़ दी है. अक्टूबर में अचानक शुरू हुई बारिश से खेतों में खड़ी कपास की फसल सड़ रही है. अब किसान मजबूर होकर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर उसे उखाड़ रहे हैं. किसान पहले बारिश नहीं होने से परेशान थे और उनकी फसले मुरझा गई थीं, किसी तरह किसानों ने फसल को संभाला लेकिन अतिवृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है.

5 एकड़ में लगी कपास की फसल खराब

बड़वानी के कपास किसानों का दर्द है कि उनके खेत में खड़ी कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है और मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलता. अंजड़ के किसान आरिफ मंसूरी बताते हैं कि "उन्होंने 5 एकड़ में कपास की फसल लगाई थी और लगभग 1 लाख 75 हजार की लागत आई थी. अब बेमौसम बारिश से खेत में लगा कपास सड़ चुका है."

कपास की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे किसान (ETV Bharat)

किसान आरिफ मंसूरी बताते हैं कि "बारिश की शुरुआत में पानी नहीं गिरने से फसल को पानी नहीं मिला फिर अचानक से इतनी बारिश हुई कि खेतों में पानी भरने से फसल सड़ गई. अब मजदूर लगाकर खेत से खराब फसल अलग करवा रहे हैं. मजदूरों और ट्रैक्टर का खर्च अलग देना पड़ रहा है. इसके पहले बीज, खाद में खर्चा हुआ लेकिन 1 क्विंटल कपास भी नहीं निकला."

MALWA NIMAR COTTON CROPS
कपास उत्पादन का गढ़ माने जाने वाले निमाड़ अंचल में बेमौसम बारिश (ETV Bharat)

8 की जगह 2 क्विंटल निकल रहा कपास

अंजड़ के किसान देवेन्द्र यादव की माने तो "एक एकड़ में 8 से 10 क्विंटल कपास का उत्पादन होता है लेकिन अब हालत ये है कि फसल खराब होने से 2 क्विंटल कपास भी नहीं निकल रहा है. अतिवृष्टि ने पूरी फसल चौपट कर दी है. पूरा खेत पानी में डूबने से फसलें गल गई और अब कपास की फसल खराब हो चुकी है. लागत भी नहीं निकल रही है."

BARWANI FARMERS COTTON CROPS
बड़वानी में खड़ी फसलों को उखाड़ रहे किसान (ETV Bharat)

किसान देवेन्द्र यादव का कहना है कि "10 एकड़ में उन्होंने कपास की फसल लगाई थी. मुआवजे को लेकर उन्होंने बीमा कंपनियों पर आरोप लगाया कि प्रति एकड़ बीमा के 3 हजार रुपए लेते हैं लेकिन नुकसान होने पर 300 रुपए का मुआवजा मिलता है. ऐसे में किसान क्या करे."

कपास उत्पादन का गढ़ है मालवा-निमाड़ अंचल

निमाड़ अंचल कपास के लिए जाना जाता है. खंडवा और बड़वानी में किसान बड़े पैमाने पर कपास की पैदावार करते हैं. कपास के लिए यहां की मिट्टी और जलवायु आदर्श मानी जाती है. किसानों का मानना है कि पिछले कुछ साल में मौसम के बदलाव की मार, कीट प्रकोप, बढ़ती लागत और फसल खराब होने पर पर्याप्त बीमा नहीं मिलने से इस क्षेत्र में कपास उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है.

MADHYA PRADESH COTTON PRODUCTION

