बड़वानी का केला खाकर दीवाना हुआ इराक-ईरान, आधुनिक खेती से लाखों कमा रहे इंजीनियर किसान - BARWANI BANANAS DEMAND

बड़वानी का स्पेशल केला ( Etv Bharat )

Published : May 9, 2025 at 10:30 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 11:54 PM IST

बड़वानी (आदित्य शर्मा) : मध्य प्रदेश के बड़वानी का केला देश-विदेश में पहचान बना रहा है. खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में इसकी खासी मांग बनी हुई है. ग्राम सेंगाव के किसान लोकेश कुमावत ने करीब 12 एकड़ खेत में केले की G9 प्रजाति की फसल लगाई हैं. ये स्पेशल केला आम केलों की प्रजाति से दोगुना बड़ा होता है. 12 टन केला गया एमपी टू ईरान बड़वानी के केले की धूम कुछ ऐसी है कि रिलायंस और मदर डेरी के कर्मचारी भी इस केले को दिल्ली ले गए हैं. वहीं 12 टन से ज्यादा केला ईरान और इराक तक इंपोर्ट कर भेजा गया है. किसान ने बताया कि इस फसल को तैयार करने में जो लागत आई है, उससे तीन गुना लागत में फसल बिक रही है.

बड़वानी के केले की ईरान-इराक तक डिमांड (Etv Bharat) 13 साल से कर रहे केले की खेती मॉर्डन तरीके से इस स्पेशल केले की खेती कर रहे किसान लोकेश कुमावत ने बताया कि वह केले की खेती 2012 से कर रहे हैं. उन्होंने कहा, '' 13 साल इस केले की खेती में अनुभव हो गया कि फसल को किस तरह से खाद की कैसी और कितनी जरूरत होती है. उसी के हिसाब से फसल में खाद का उपयोग किया, और नतीजा ये रहा कि फसल बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई. ये केला आम केलों से दोगुना से ज्यादा लंबा होता है और एक केले का वजन 200 ग्राम से अधिक निकला.'' 12 टन केला गया एमपी टू ईरान (Etv Bharat) इंजीनियर से किसान बने लोकेश किसान लोकेश ने बताया कि उन्होंने बीई किया है और वे इंजीनियरिंग के बाद खेती करने लगे. उनके करीब तीस एकड़ के खेत हैं, जिसमें वे पुश्तैनी खेती गेहूं, चना और गन्ने की खेती करते आ रहे थे, उसमें लागत भी ज्यादा लगती थी और मुनाफा भी काफी कम मिलता था. कभी-कभी तो घाटा भी होता था. ऐसे में लोकेश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की जगह आधुनिक खेती करने की सोची. अब उन्होंने 30 एकड़ में से 12 एकड़ तक केले लगा रखे हैं. आधुनिक खेती से सालाना 16 लाख रु की कमाई (Etv Bharat) बीस हजार केले के पौधे लगाए है किसान लोकेश ने बताया, '' 12 एकड़ खेत में करीब बीस हजार केले के पौधे लगाए गए थे. इसमें हर एकड़ में एक से सवा लाख रुपए तक का खर्च लगा टोटल 12 एकड़ खेत में लगभग 14 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च लगा. जब केले की फसल आई तो अभी तक 22 लाख से ज्यादा का केला महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ईराक और ईरान तक बेच दिया है. व्यापारी खुद खेत में आता है ओर केला पसंद कर गाड़ी लगा देता है. अभी पांच हजार से ज्यादा पौधे में केले और लगे हैं. अभी भाव अच्छा है, यही भाव रहा तो आठ से दस लाख का और माल निकल जाएगा. 13 साल से केले की खेती कर रहे लोकेश (Etv Bharat) यह भी पढ़ें - चीन को टक्कर देगा मंदसौरी लहसुन? चार गुना उत्पादन वाला धमनार क्रांति

