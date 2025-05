ETV Bharat / state

बड़वानी में बर्दाश्त से बाहर मॉडिफाइड साइलेंसरों की गूंज, अब पुलिस करेगी साइलेंट - BARWANI MODIFIED SILENCERS

मॉडिफाइड साइलेंसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 11:24 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 11:50 PM IST 2 Min Read

बड़वानी: बुलेट सहित अन्य बाइकों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर के इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है. सख्त सरकारी नियमों के बावजूद ये शोरगुल वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग जारी है. कई बाइकर्स सिर्फ निजी उत्साह के लिए ये साइलेंसर लगवाते हैं और तेज रफ्तार से बाइक चलाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है और कई लोग रोड पर डरकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में बुरहानपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई की मांग की जा रही है. बुजुर्ग, बच्चों डरकर हो जाते हैं हादसे का शिकार

