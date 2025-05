ETV Bharat / state

9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, बड़वानी के मेघ शाह के साथ ह्रदय विदारक घटना - 9TH STUDENT DIED OF HEART ATTACK

हार्ट अटैक से 13 साल के छात्र की मौत ( ETV Bharat )

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के 13 साल के बच्चे की गुजरात में अचानक मौत हो गई. वह नवसारी के तपोवन आश्रम में रह कर पढ़ाई करता था. 9वीं कक्षा के छात्र मेघ शाह को देर रात सीने में अचनाक तेज दर्ज उठा. उसने इसकी जानकारी हॉस्टल में रहने वाले सहायक को दी. उसने दर्द को एसिडिटी समझा और सामान्य इलाज करने की कोशिश की. दर्द से रात भर तड़पता रहा मेघ सुबह होने पर हॉस्टल सहायक हर्ष रठवा ने बच्चे को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे का दर्द कम नहीं हुआ. जब सुबह हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. समय पर इलाज ना मिलने के कारण बच्चे की मौत हो चुकी थी. डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. यह घटना 3 से 4 दिन पहले की बताई जा रही है, जो अब सामने आई है. प्रबंधन ने हॉस्टल सहायक को किया निलंबित

वहीं छात्र के परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए नवसारी पुलिस को शिकायत की है. उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने आवेदन के आधार पर शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. उधर तपोवन आश्रम शाला प्रबंधन ने लापरवाही बरतने पर हॉस्टल सहायक को निलंबित कर दिया है. तपोवन आश्रम के हॉस्टल में रहता था छात्र गुजरात के नवसारी में तपोवन आश्रम शाला सालों से संचालित हो रही है. इसमें लगभग 322 छात्र पढ़ाई करते हैं, जो देश के अलग अलग कोने से आकर पढ़ाई कर रहे हैं. इन छात्रों के रहने के लिए तपोवन अश्राम शाला द्वारा हॉस्टल भी चलाया जाता है, जिसमें बच्चे रहते हैं. बड़वानी के खेतिया निवासी मेघ शाह भीनवसारी के तपोवन आश्रम शाला में पढ़ने गए थे. छात्र 4 से 5 दिन पहले ही पहुंचा था हॉस्टल मिली जानकारी के अनुसार तपोवन आश्रम स्कूल में अभी छुट्टियां चल रहीं हैं. मेघ शाह छुट्टियों पर खेतिया अपने घर आया हुआ था, लेकिन अतिरिक्त कक्षा के लिए उसे वापस बुलाया था. जिसके लिए वह चार-पांच दिन पहले ही नवसारी लौटा था. वही जब ईटीवी भारत ने परिजनों से बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया. सहायक की लापरवाही से गई बच्चे की जान उन्होंने बताया, "24 मई की रात करीब 1 बजे मेघ शाह को सीने में दर्द उठा था. उसने हॉस्टल सहायक हर्षद राठवा को बताया, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य समझा. कई घंटों तक मेघ दर्द से तड़पता रहा. सुबह 8 बजे के बाद मेघ शाह को अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी."

हॉस्टल सहायक ने एसिडिटी की दवा दी नवसारी के तपोवन आश्रम प्रबंध गंगाधर पांडे ने बताया, " मेघ ने सीने में दर्द की शिकायत की, तो सहायक हर्षद राठवा ने उसे एसिडिटी की दवा दी. उसके सीने में मरहम भी लगाई और अस्पताल चलने की भी बात कही थी. अब हॉस्टल सहायक हर्षद राठवा को सस्पेंड कर दिया गया है."

