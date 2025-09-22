ETV Bharat / state

नवरात्रि 2025: कोंडागांव में बरसाना रास गरबा समिति मना रही अनोखे अंदाज में माता का उत्सव

गरबा समिति से जुड़े लोगों ने नवरात्र में जन्म लेने वाली बेटियों का अस्पताल में जाकर पूजन किया.

NAVRATRI 2025
बरसाना रास गरबा समिति का आयोजन (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 7:28 PM IST

Published : September 22, 2025 at 7:28 PM IST

कोंडागांव: शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ माता की प्रतिमा स्थापना और पूजन के साथ हो गया. जिलेभर के दुर्गा पंडालों में मां दुर्ग के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर भक्तों में उत्साह है.

बरसाना रास गरबा समिति का आयोजन: कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में 17 सालों से लगातार दुर्गा प्रतिमा स्थापना और गरबा का आयोजन होता आ रहा है. इस वर्ष भी बरसाना रास गरबा समिति द्वारा विशेष आयोजन किए जा रहे हैं. समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह-शाम पूजन-अर्चन के साथ गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

घट स्थापना से हुई शुरुआत: विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन प्रतिमा स्थापना, पूजन के साथ "माता का जन्मोत्सव" मनाया गया. इस अवसर पर भक्तों ने माता के जयकारों के बीच पारंपरिक पूजा की. समिति ने अनूठी पहल करते हुए घोषणा की है कि नवरात्रि के नौ दिनों में जिला अस्पताल में जन्म लेने वाली सभी कन्याओं का विशेष पूजन किया जाएगा. जन्म लेने वाली कन्याओं को कुमकुम, चंदन, ओढ़नी, श्रीफल और फल उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे.

बरसाना रास गरबा समिति का आयोजन (ETV Bharat)

धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन: गरबा समिति के अनुसार आगामी दिनों में भी विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे. गरबा की रौनक के साथ भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे जिले में नवरात्रि के अलग अलग रंग करेंगे. जिले के अलग-अलग पंडालों में भी भक्तिमय माहौल में मां दुर्गा के दर्शन और गरबा की धूम देखने को मिलेगी.

9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा

  • प्रथम दिवस मां शैलपुत्री
  • द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी
  • तृतीय दिवस मां चंद्रघंटा
  • चतुर्थ दिवस मां कुष्मांडा
  • पंचमी के दिन मां स्कंदमाता
  • षष्ठी के दिन मां कात्यायनी
  • सप्तमी के दिन मां कालरात्रि
  • अष्टमी के दिन मां महागौरी
  • नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री
