नवरात्रि 2025: कोंडागांव में बरसाना रास गरबा समिति मना रही अनोखे अंदाज में माता का उत्सव

कोंडागांव: शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ माता की प्रतिमा स्थापना और पूजन के साथ हो गया. जिलेभर के दुर्गा पंडालों में मां दुर्ग के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर भक्तों में उत्साह है.

बरसाना रास गरबा समिति का आयोजन: कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में 17 सालों से लगातार दुर्गा प्रतिमा स्थापना और गरबा का आयोजन होता आ रहा है. इस वर्ष भी बरसाना रास गरबा समिति द्वारा विशेष आयोजन किए जा रहे हैं. समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह-शाम पूजन-अर्चन के साथ गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

घट स्थापना से हुई शुरुआत: विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन प्रतिमा स्थापना, पूजन के साथ "माता का जन्मोत्सव" मनाया गया. इस अवसर पर भक्तों ने माता के जयकारों के बीच पारंपरिक पूजा की. समिति ने अनूठी पहल करते हुए घोषणा की है कि नवरात्रि के नौ दिनों में जिला अस्पताल में जन्म लेने वाली सभी कन्याओं का विशेष पूजन किया जाएगा. जन्म लेने वाली कन्याओं को कुमकुम, चंदन, ओढ़नी, श्रीफल और फल उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे.

