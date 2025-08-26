बलौदाबाजार: जिले का बारनवापारा अभयारण्य वैसे तो वन्यजीवों के लिए जाना जाता है लेकिन अब ये क्षेत्र रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी पहचान बन रहा है. आत्मनिर्भरता भी ऐसी जो आधुनिकता को जोड़ रही है और रोजगार भी ऐसा जिसमें काफी कम लागत और वेस्ट मटेरियल लगता है.

असम से आई ट्रेनिंग टीम: इस क्रांति की शुरुआत वन विभाग के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से हुई. गुवाहाटी (असम) से बांस शिल्पकला में माहिर महिलाओं की टीम यहां आई है. इनका उद्देश्य है, बांस को सिर्फ परंपरा तक सीमित न रखकर, उसे आधुनिक क्राफ्ट, आभूषण और बाजार योग्य उत्पाद में बदलना.

हम सिखा रहे हैं कि बांस को आधुनिक डिजाइन में ढालना कैसे है. यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि भविष्य का रोजगार है. शहरों में बांस ज्वेलरी, डेकोरेटिव पीस और गिफ्टिंग आइटम्स की भारी मांग है. अगर यहां की महिलाएं इसे सीख लें, तो उन्हें गांव छोड़े बिना भी सम्मानजनक आय मिल सकती है- कृष्णा सिन्हा, ट्रेनर, असम

परंपरा से आधुनिकता की ओर: यहां के कमार और बसोड समुदाय के लोग पीढ़ियों से बांस के काम से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब तक वे जरूरतों का सामान जैसे, रस्सी, सूप और टोकरियां ही बांस से बनाते थे. अब बदलते समय के साथ ये ट्रेनिंग उनके लिए नई उम्मीद और स्थायी आजीविका का माध्यम बनेगी.

हमारे लिए बांस सिर्फ घरेलू जरूरत का साधन था, पर यहां आकर समझ आया कि यही बांस मंगलसूत्र भी बन सकता है, पर्स भी और सजावट का सामान भी. यह काम हमें रोजगार देगा और हमारी पहचान बदलेगा- राधा बसोड, स्थानीय

आत्मनिर्भरता बढ़ेगी: इस तरह की कला सीखने से गांवों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ेगी साथ ही वे खुद भी आत्मनिर्भर होंगे और प्रदेश ही नहीं आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा करेंगे.

हम चाहते हैं कि हमारा सामान छत्तीसगढ़ से बाहर जाए. अगर सरकार या विभाग मार्केटिंग में मदद करे, तो हम यहां से भी देशभर में अपनी पहचान बना सकते हैं- ठाकुरदिया गांव की एक युवा हितग्राही

आगे क्या योजना है?: वन विभाग ने प्रशिक्षण के बाद का पूरा खाका तैयार किया है. तैयार उत्पादों को राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भेजा जाएगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी योजना है, ताकि बड़े शहरों और ऑनलाइन मार्केट तक पहुंच बन सके.

बारनवापारा की यह कहानी बताती है कि उपेक्षित संसाधन भी रोजगार का आधार बन सकते हैं, बशर्ते दृष्टिकोण बदलने की हिम्मत हो और सरकार, समाज और बाजार की कड़ी जुड़ जाए. आज बांस केवल जंगल की सांस नहीं, बल्कि इन समुदायों के भविष्य की धड़कन बन चुका है.