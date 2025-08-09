बाड़मेर : राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के बाटाडू तहसील के ग्राम पंचायत झाक निवासी किसान डॉ. देवाराम पंवार और उनकी धर्मपत्नी धापू को स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. यह आमंत्रण उनके परिवार, गांव और पूरे जिले के लिए एक बड़ा सम्मान है, जो उनके कृषि और पशुपालन क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को दर्शाता है. किसान डॉ. देवाराम पंवार ने बताया कि उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है.

डॉ. देवाराम पंवार और धापू ने पारंपरिक खेती के साथ-साथ औषधीय खेती और आधुनिक पशुपालन को अपनाया है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की. उनके खेतों में उगाई गई औषधीय फसलें और उन्नत पशुपालन के तरीके देशभर के किसानों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने न केवल अपनी आय बढ़ाई, बल्कि अपने अनुभव और ज्ञान को अन्य किसानों के साथ साझा कर उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद की.

इसे भी पढ़ें: अच्छी खबर: उन्नत कृषि तकनीक सीखने विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रदेश के 100 किसान, सीएम ने दी मंजूरी

यह सम्मान उन किसानों की कड़ी मेहनत और लगन का प्रतीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र में नवाचार ला रहे हैं. एक सीमावर्ती जिले के किसान द्वारा इस तरह की सफलता हासिल करना, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है. डॉ देवाराम पंवार और धापू की कहानी यह संदेश देती है कि समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है.

इस आमंत्रण से क्षेत्र में खुशी का माहौल है. स्थानीय नेताओं और किसानों ने इस उपलब्धि पर देवाराम और धापू को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है. यह सम्मान निश्चित रूप से अन्य किसानों को भी प्रेरित करेगा कि वे नई तकनीकों को अपनाकर कृषि को और अधिक लाभदायक बनाएं. इस दंपति को सरकार द्वारा जोधपुर से दिल्ली तक हवाई मार्ग द्वारा पहुंचाया जाएगा.