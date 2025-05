ETV Bharat / state

सीजफायर के बाद बाड़मेर व बीकानेर में फिर बहाल होगी पढ़ाई, 13 मई से खुलेंगे शिक्षण संस्थान - BARMER SCHOOLS REOPENING

बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

Published : May 12, 2025 at 10:59 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 11:10 PM IST

बाड़मेर/बीकानेर : भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते 4 दिन पहले सरहदी जिले बाड़मेर मे शिक्षण संस्थाओं को आगामी बंद रखने के आदेश दिए गए थे. लेकिन शनिवार को सीजफायर की घोषणा के बाद बदली परिस्थितियों के मद्देनजर सोमवार देर शाम बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश आदेश रद्द करते हुए जिले में 13 मई से सभी शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है. वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पिछले चार-पांच दिनों से बंद पड़ी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार से फिर से रौनक देखने को मिलेगी. सोमवार देर शाम जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आदेश जारी कर जिले में 13 मई से सभी शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है. दरसअल बाड़मेर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले में पूर्व में घोषित समस्त शिक्षण संस्थानों में अवकाश संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की कॉपी (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर) इसे भी पढ़ें: ADG हवा सिंह घुमरिया का अनूपगढ़ का पहला दौरा, सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि बाड़मेर जिले के समस्त राजकीय, गैर-राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, मदरसो, लाइब्रेरी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश संबंधी आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया गया है. उन्होंने बताया कि नवीन आदेशानुसार अब बाड़मेर जिले के समस्त प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 13 मई से नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते सरहदी बाड़मेर में न केवल शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की निर्देश दिए गए थे बल्कि परीक्षाएं भी स्थगित हुई थी. ऐसे में अब सोमवार देर शाम जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी होने के बाद मंगलवार सुबह से फिर से स्कूल कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थानों में रौनक लौट आएगी. इसके साथ ही स्थगित की गई परीक्षाएं पूर्व में निर्धारित विभाग के चक्र अनुसार आयोजन किया जाएगा. बीकानेर में भी खुलेंगे शिक्षण संस्थान: इधर, बीकानेर में भी भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुए तनाव के चलते सीमा क्षेत्र से सटे जिलों में एतिहात के तौर पर ब्लैकआउट किया गया था. सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को भी बंद किया गया था और परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया था. लेकिन दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव आया और अब जिला प्रशासन ने भी स्कूलों को मंगलवार से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं ब्लैकआउट के आदेश भी वापस ले लिए हैं. अब वापस समय पर खुलेगी स्कूल परीक्षाएं भी होगी : जिला शिक्षा अधिकारी रामगोपाल शर्मा ने बताया कि स्कूलों को खोलने के आदेश प्रशासन की ओर से मिले हैं जिनको तत्काल लागू किया गया है. वहीं स्थगित की गई परीक्षाओं की स्थिति भी जल्द घोषित की जाएगी. इसके साथ ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और डूंगर कॉलेज में स्थगित की गई परीक्षाओं को भी दोबारा करने को लेकर नया टाइम टेबल जारी किया गया है. बाजार में स्थित हो रही सामान्य : पिछले 5 दिन से लगातार हुए ब्लैकआउट के चलते शाम को बाजार की जल्दी बंद होने के चलते व्यापारिक काम का प्रभावित हो रहा था. लेकिन सोमवार को जनजीवन पटरी पर आने से व्यापारी कामकाज भी शुरू हो गया और मंगलवार से पहले की भांति बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी. सीमा क्षेत्र में अलर्ट : हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है. लेकिन सीज फायर की बावजूद भी जम्मू और जैसलमेर की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान के ड्रोन दिखने की घटनाएं भी सामने आई है. जिसके चलते बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सीमा क्षेत्र में भी सीमा सुरक्षा बल सेवा एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं.

Last Updated : May 12, 2025 at 11:10 PM IST