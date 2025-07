ETV Bharat / state

एयरफोर्स अधिकारी की बेटी का धर्म बदलवाया; कलमा-नमाज सिखाने के लिए डिजिटल ग्रुप, दुबई में बैठा पाकिस्तानी करता है फंडिंग - AGRA CONVERSION CASE

एयरफोर्स अधिकारी की बेटी का ब्रेनवॉश कर बनाया सुमैया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 26, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 10:31 AM IST 7 Min Read

आगरा: धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान की निशानदेही पर देहरादून से दो युवतियों को आगरा लाया गया. इनमें से एक युवती बरेली के रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की बेटी है. इसका ब्रेनवॉश करके धर्म बदलवाया गया और इसे सुमैया नाम दिया. वहीं, दूसरी युवती देहरादून की है, जिसकी आर्थिक मदद करके धर्मांतरण कराया गया. इसको मरियम नाम दिया है. फिलहाल, दोनों युवतियां सरकारी गवाह बन गई हैं. दोनों ने आगरा कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए हैं. इन युवतियों ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज खोले हैं. इसमें कट्टरता के लिए व्हाट्सअप ग्रुप, कलमा और नमाज पढ़वाने लिए जूम मीटिंग से लेकर फंडिंग करने वाले का दुबई और पाकिस्तान से कनेक्शन तक शामिल है. बरेली की युवती बनी सुमैया: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि बरेली निवासी युवती ने एमए फाइन आर्ट का कोर्स किया है. वह देहरादून में पढ़ाई करने गई थी. उसके पिता एयरफोर्स से रिटायर हैं. हर महीने उसे घर से 10 हजार रुपए मिलता था. मगर, यह रकम उसके खर्चे के लिए कम थी. इसलिए, चचेरी बहन के माध्यम से ऑनलाइन नेटवर्किंग ग्रुप से जुड़ गई. ऑनलाइन मार्केटिंग ग्रुप में बरेली की उरूज और पंपोर (कश्मीर) की तायबा भी थीं. जिनसे इसकी दोस्ती हुई. इसके बाद वह उनके साथ ही हॉस्टल में रहने लगी. उरूज और तायबा ने इसका ब्रेनवॉश किया. उरूज ने सन 2022 में कलमा पढ़वाकर इसका धर्मांतरण कराया और सुमैया नाम दिया. वह उरूज के साथ बरेली गई, लेकिन परिजनों से नहीं मिली. सुमैया की उरूज के घर पर जबरदस्त खातिरदारी हुई. उरूज और तायबा ने कश्मीर के बासित मुश्ताक से पहचान कराई. इसके बाद दिल्ली निवासी अभिनव कपूर उर्फ अब्दुल्ला के रिवर्ट इस्लाम ग्रुप से जुड़ी. सुमैया को उत्तराखंड का कमांडर बनाया जाता: आगरा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुमैया ने दुबई के पाकिस्तानी तहसीन के बारे में जानकारी दी है. तहसीन ऑनलाइन दीनी तालीम देता है. रिवर्ट मुस्लिम ग्रुप में शामिल कई सदस्य दिल्ली के अब्दुल रहमान से जुड़े थे. सुमैया भी अब्दुल रहमान के संपर्क में आई तो अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद, दिल्ली स्थित घर पर पहुंचने पर उसकी खूब मेहमाननवाजी हुई. अब्दुल रहमान ने सुमैया से पासपोर्ट बनवाने और किसी मुस्लिम निकाह कराकर दुबई चले जाने की बात की थी. सुमैया ने पूछताछ में बताया कि वह किसी भी मुस्लिम से निकाह नहीं करना चाहती थी. उसे साथ में पढ़ने वाले अभिनव से प्यार हो गया था. मगर, अभिनव नशे का आदी है. इस पर उसका ब्रेनवॉश करके उसका धर्मांतरण कराया और उससे निकाह किया. मगर, रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला. अब्दुल रहमान भी मेरे रिश्ते से खुश नहीं था. वह दुबई भेजकर फंडिंग करने वालों से मिलवाकर उत्तराखंड का कमांडर बनाना चाहता था. दर्दभरी स्टोरी से फंडिंग ली और कराया धर्मांतरण: आगरा पुलिस और देहरादून पुलिस की पूछताछ में युवती ने चौंकाने वाली जानकारी दी हैं. उसने बताया कि मुझे एक दंपति ने बचपन में गोद लिया था. मगर, घर का माहौल अच्छा नहीं था. वह 8वीं पास है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने की सोच रही थी. करीब 6 साल पहले उसकी दोस्ती फेसबुक पर अबू तालिब से हुई. अबू तालिब ने उसकी आर्थिक मदद की. उसे मोबाइल और कपड़े भेजे. अबू तालिब ने मेरी मुलाकात सुमैया से कराई. सुमैया ने मदद के साथ ही ब्रेनवॉश किया. उसे कई लोगों से मिलाया. सोशल मीडिया पर मेरी दर्दभरी स्टोरी लगाकर लोगों से फंडिंग ली. कहा कि मदद के लिए उसे रिवर्ट होना पड़ेगा. रिवर्ट यानी धर्मांतरण करना होगा. मैं तैयार हुई तो मेरा नाम मरियम रखा. मुझे धर्मांतरण करने वाले अन्य लोगों से ऑनलाइन जोड़ा और निकाह की बात की जाने लगी. आर्थिक मदद तभी, जब धर्म के लिए काम: पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के मुताबिक, मरियम ने बताया कि धर्मांतरण गैंग ने उसे देहरादून छोड़ने की शर्त रखी. कहा कि घर से भागने से पहले अपना मोबाइल तोड़ना होगा. दिल्ली में अब्दुल रहमान के घर कुछ दिन रहोगी. अब्दुल रहमान उसे जम्मू कश्मीर भेजेंगे. मेरे निकाह के लिए एक के बाद एक कई लड़के खोजे गए. जिसमें किसी के पहले से दो निकाह हो चुके थे, तो किसी के तीन निकाह थे. मेरी ऑनलाइन ही आयशा और मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान से भी बात कराई गई. रहमान उर्फ रूपेंद्र बघेल भी रिवर्ट है. हमारा निकाह कराना तय था. दो बार मेरे पास दिल्ली जाने के लिए गाड़ी भी भेजी. मैं देहरादून छोड़ने को तैयार नहीं थी. इस पर सुमैया ने आर्थिक मदद बंद कर दी. कहा गया कि आर्थिक मदद तभी मिलेगी, जब धर्म के लिए कोई काम करोगी. मेरे निकाह से पहले ही आगरा पुलिस धर्मांतरण गैंग के पीछे पड़ गई. देहरादून की युवती के कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं. उसने विदेशी फंडिंग से लेकर धर्मांतरण तक के कई राज खोले हैं.

Last Updated : July 26, 2025 at 10:31 AM IST