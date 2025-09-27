ETV Bharat / state

बरेली के मौलाना तौकीर रजा को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी; बोले- दंगा भड़काया तो 7 पीढ़ियां सोचेंगी

सीएम योगी ने कहा, हमने जो सबक सिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों को दंगे भड़काने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देगा.

बरेली के मौलाना तौकीर रजा को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
Published : September 27, 2025 at 12:18 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में कौन सत्ता में है.

उसे लगा कि वह अपनी मर्जी से व्यवस्था रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि न तो कोई नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू. हमने जो सबक सिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों को दंगे भड़काने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देगा. राज्य में अब दंगे या कर्फ्यू की कोई गुंजाइश नहीं है.

बरेली के मौलाना तौकीर रजा द्वारा व्यवस्था को बाधित करने के प्रयास को नाकाम करते हुए योगी ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी कोशिश करने वाले 7 पीढ़ियों तक सोचेंगे. घटना बरेली के एक मस्जिद के बाहर घटी, जहां इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के समर्थकों ने 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन किया था.

जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए. स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया था. बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि उपद्रवी हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 कंपनियों की रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और रिजर्व रिजर्व फोर्स (आरआरएफ) तैनात की गई हैं. आईजी अजय साहनी और डीएम ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में यह आम बात थी, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक की इजाजत नहीं दी. उत्तर प्रदेश की विकास गाथा यहीं से शुरू होती है. योगी का यह बयान राज्य में शांति और विकास पर जोर देता है. उन्होंने कहा कि विपक्षी ताकतें प्रगति देखकर बेचैन हो रही हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रच रही हैं.

