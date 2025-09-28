ETV Bharat / state

बरेली बवाल में अब तक 12 गिरफ्तारी, 37 आरोपी हिरासत में, नदीम की तलाश में दबिश तेज

बरेली पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी, अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही, कल तक बाधित रहेगी इंटरनेट सेवा.

bareilly-violence-nadeem- police 12 arrests made 37 accused detained 10 fir so far maulana tauqeer taza update
बरेली बवाल की जांच जारी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
बरेलीः बीते शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. पुलिस ने इस मामले में अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस 37 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं, इस मामले के आरोपी नदीम की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. जिले में 29 सितंबर तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से रोक दी गई है.

बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर निकले उपद्रवियों ने कई जगह बवाल किया था. जहां पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको खदेड़ा था. अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है. इस मामले में पुलिस ने शनिवार तक मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. शनिवार रात और रविवार को भी पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी.

बरेली एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि शुक्रवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए बवाल के मामले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार किए गए आऱोपियों में मौलाना तौकीर रजा समेत उनके समर्थक शामिल हैं. इसके अलावा 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. आरोपी इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां की तलाश में दबिश दी जा रही है. इस मामले में अब तक दस मुकदमे दर्ज किए गए हैं. बता इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

कल तक बाधित रहेगी इंटरनेट सेवाः बरेली एसएसपी के मुताबिक जिले में इंटरनेट सेवा 28 और 29 सितंबर तक पूरी तरह से बंद रहेगी. हालात सामान्य होने पर इंटरनेट सेवा बहाल होगी.

BAREILLY NEWSबरेली बवालमौलाना तौकीर रजाMAULANA TAUQEER TAZABAREILLY VIOLENCE UPDATE

