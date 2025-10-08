ETV Bharat / state

बरेली हिंसा का आरोपी तौकीर रजा निकला बैंक का कर्जदार; खाद के लिए लिया लोन नहीं चुकाया, 28 हजार देना होगा ब्याज

तौकीर रजा पर कसेगा बैंक का शिकंजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 8:40 PM IST 3 Min Read