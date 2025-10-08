बरेली हिंसा का आरोपी तौकीर रजा निकला बैंक का कर्जदार; खाद के लिए लिया लोन नहीं चुकाया, 28 हजार देना होगा ब्याज
बदायूं के करतोली गांव का मूल निवासी है तौकीर, 1997 से पहले लिया था कर्ज, बैंक कई बार भेज चुका है नोटिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:40 PM IST
बदायूं : बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी तौकीर रजा बदायूं के जिला सहकारी बैंक का कर्जदार निकला. उसने खाद के लिए 1997 से पहले 5055.60 रुपये का कर्ज लिया था. ब्याज सहित इसकी रकम बढ़कर अब 28346 रुपये से ज्यादा हो चुकी है. जिला सहकारी बैंक के अफसरों ने वसूली के लिए कई बार नोटिस भी भेजा लेकिन उसने बकाया नहीं चुकाया. अब बैंक उस पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है.
जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक हरी बाबू भारती ने बताया कि तौकीर रजा बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के करतोली गांव का मूल निवासी है. 1997 से पहले उसने साधन सहकारी समिति से खाद के लिए 5055 रुपये 60 पैसे का लोन रसूलपुर पुठी समिति से लिया था. समिति के तमाम नोटिस देने के बाद भी उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोई जवाब नहीं दिया.
'तौकीर ने न मूलधन लौटाया, न ब्याज दिया' : मुख्य कार्यपालक के अनुसार तौकीर ने न तो मूलधन लौटाया, और न ही ब्याज चुकाया. राजनीति में तौकीर रजा का रसूख कायम होने के बाद बैंक कर्मचारियों की भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे वसूली कर पाएं. इसकी वजह से कई साल कार्रवाई ठप पड़ी रही. इसके बाद तौकीर रजा बरेली में रहने लगा, उसका परिवार भी वहीं शिफ्ट हो गया. अब उससे वसूली होगी. बैंक उस पर कार्रवाई भी करेगा.
जल्द जारी हो सकता है वारंट : हरी बाबू भारती ने बताया कि उस दौर में 5055 रुपये लोन बड़ी धनराशि मानी जाती थी. उस पर 28346 बकाया है. इस पर अभी एक प्रतिशत पैनल इंटरेस्ट भी लगना है. अब तहसीलदार से मिलकर धारा 95 का वारंट भी हासिल किया जाएगा. मूलधन और ब्याज दोनों वसूला जाएगा. वहीं सहकारी बैंक के सचिव हिर्देश सिंह ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के माध्यम से तौकीर रजा ने लोन कराया था. तौकीर का नाम बरेली हिंसा में भी सामने आया है.
आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुआ था प्रदर्शन : बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. जुमे की नमाज के बाद पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प हुई थी. इसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की. वहीं उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े थे. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग थानों क्षेत्रो में बवाल करने वालों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए और दस में से 7 मुकदमों में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया.
कई दिनों तक बरेली में बंद रहा था इंटरनेट : इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत 81 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. दो जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. IMC प्रवक्ता नफीस के बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया था. इस काम के लिए 35 मजदूर लगाए गए थे. मौके पर भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के आलाधिकारी भी मौजूद थे. वहीं बवाल के बाद कई दिनों तक बरेली में इंटरनेट भी बंद रहा था.
यह भी पढ़ें : बरेली बवाल के 2 आरोपियों का पुलिस ने किया एनकाउंटर; लूटी थी एंटी राइट गन, ड्रोन VIDEO जारी, IMC का प्रवक्ता भी पकड़ा गया
यह भी पढ़ें : बरेली बवाल; न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका, कहा- बुलडोजर कार्रवाई पर लगे रोक