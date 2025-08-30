ETV Bharat / state

बरेली में दो सगे भाई मुठभेड़ में गिरफ्तार, लूट-छिनैती की 27 घटनाओं को दे चुके थे अंजाम - ENCOUNTER IN BAREILLY

बरेली : मीरगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. दोनों आरोपी सगे भाई भी हैं. पुलिस के अनुसार दोनों ने जिले में लगभग 27 लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया था.

मीरगंज सीओ अजय कुमार के अनुसार बरेली में बीते कुछ दिनों में राह चलती या सड़क किनारे खड़ी महिलाओं के साथ लूट और छिनैती की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं. इसको लेकर पुलिस सक्रिय थी और संदिग्धों पर नजर रख रही थी. शुक्रवार रात सूचना मिली कि दो बाइक सवार लुटेरे इलाके में हैं. इसके बाद मीरगंज थाना प्रभारी प्रयागराज सिंह ने टीम के साथ बदमाशों की घेराबंदी शुरू की. पुलिस को देखकर बाइकसवार आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों के पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.





मीरगंज सीओ अजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों की पहचान शोहेल और तस्लीम के रूप में हुई. दोनों सगे भाई हैं. दोनों महिलाओं से छिनैती और लूट की घटनाएं करते थे. आरोपी अपने महंगे शौक और मोटरसाइकिल की किस्त भरने के लिए अपराध करते थे. दोनों ने बरेली के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 27 आपराधिक घटनाएं की हैं. आरोपियों के पास से दो तमंचे, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और लूट का काफी सामान बरामद हुआ है. घायल बदमाशों का इलाज मीरगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.