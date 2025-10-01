ETV Bharat / state

बरेली नगर निगम में भ्रष्टाचार; टैक्स इंस्पेक्टर ने रिश्वत में लिए 50 हजार, एंटी करप्शन यूनिट ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर ने हाउस टैक्स, वाॅटर टैक्स और सीवर टैक्स का बिल संशोधित करने के बदले रिश्वत मांगी थी.

बरेली नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में गिरफ्तार.
बरेली नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:17 PM IST

बरेली : एंटी करप्शन की टीम ने नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. टैक्स इंस्पेक्टर ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का बिल संशोधित करने के बदले रिश्वत की मांग की थी. जिससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने बरेली की एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत की थी. इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर मंगलवार को टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर के रहने वाले विजय कुमार चंद्रा का हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स और सीवर टैक्स काफी ज्यादा आ गया था. विजय चंद्रा बिल को ठीक कराने के लिए काफी समय से नगर निगम के चक्कर लगा रहे थे. आरोप है कि टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव बिल ठीक करने में आनाकानी कर रहे थे और बिल ठीक करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत देने का दबाव बना रहे थे.



टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव के रवैए परेशान होकर विजय चंद्रा ने मामले की शिकायत बरेली एंटी करप्शन यूनिट से कर दी. एंटी करप्शन टीम ने प्राथमिक जांच के बाद मंगलवार को जाल बिछा कर टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. तुषार श्रीवास्तव की गिरफ्तार होने की खबर मिलते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया.

एंटी करप्शन के प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी ने बताया कि शिकायत के आधार पर बरेली नगर निगम परिसर से टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के खिलाफ सुभाष नगर थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

