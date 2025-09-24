बरेली एसटीएफ ने तीन नेपालियों समेत चार लोगों को किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
सुभाष नगर थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने दबोचा, चारों से की जा रही पूछताछ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 7:39 AM IST
बरेलीः बरेली की एसटीएफ यूनिट ने शहर में तीन नेपालियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की टीम इन चारों से पूछताछ कर रही है. चारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
आखिर क्यों किया गिरफ्तारः दरअसल, बरेली की एसटीएफ की लगातार सूचना मिल रही थी कि नेपाल से बड़ी मात्रा में नशे की खेप यूपी लाई जा रही है. इनमें नेपालियों के साथ ही जिले के कुछ अपराधी भी शामिल है. एसटीएफ इसकी जांच में जुट गई.
एसटीएफ बरेली यूनिट के डिप्टी एसपी अब्दुल कादिर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेपाल के रहने वाले तीन तस्कर बदायूं के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ लाखों के नशे की सप्लाई करने आए थे. एसटीएफ की टीम ने इनकी घेराबंदी की तैयारी कर ली. एसटीएफ की टीम ने बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गन्ना मिल परिसर से 7500 ग्राम चरस के साथ नेपाल के रहने वाले तीन तस्कर सहित चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया.
प्रधानी का चुनाव लड़ चुका है एक आरोपी: गिरफ्तार आरोपियों में राकेश बदायूं के बराबर थाना क्षेत्र का रहने वाला है जो पूर्व में प्रधान का चुनाव लड़ चुका है. टीम ने नेपाल के रहने वाले रोहित, कृष्ण और भांटू देवयान को भी गिरफ्तार किया है. पूछताछ में चारों ने कबूल किया है कि वे नेपाल से सस्ते में चरस खरीदकर यूपी और अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचते थे. उन्होंने बताया कि एसटीएफ की टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. चारों को जेल भेजा जा रहा है.
