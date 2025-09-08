ETV Bharat / state

आधार कार्ड की फेक वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

बरेली एसटीएफ टीम कर रही काफी दिनों से तलाश. करीब 2000 लोगों से लाखों की ठगी कर चुका है आरोपी.

एसटीएफ की गिरफ्त में साफ्टवेयर इंजीनियर.
एसटीएफ की गिरफ्त में साफ्टवेयर इंजीनियर. (Photo Credit : Bareilly STF)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read

बरेली : एसटीएफ की टीम ने आधार कार्ड बनाने की फर्जी वेबसाइट बनाकर बेचने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 साल से लगभग 2000 से अधिक लोगों को लाखों रुपये का चूना लगा चुका है. एक सूचना के आधार पर बरेली एसटीएफ की यूनिट ने सुभाष नगर थाना क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से दो आधार कार्ड, चार एटीएम कार्ड, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

एसटीएफ के एसपी अब्दुल कादिर ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बरेली में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आधार कार्ड बनाने की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है. एसटीएफ की बरेली यूनिट ने रविवार को प्रेम नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में रहने वाले जयवीर गंगवार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि जयवीर गंगवार ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया. उसके बाद नोएडा की एक आईटी कंपनी में नौकरी की. लगभग ढाई साल पहले जयवीर नौकरी छोड़कर बरेली आ गया, जहां वह आधार कार्ड बनाने की फर्जी वेबसाइट तैयार कर ठगी का काम करने लगा.

एसपी अब्दुल कादिर ने बताया कि जयवीर गंगवार बरेली में पिछले लगभग 2 साल से आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर तैयार कर फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से बेचने का विज्ञापन शेयर करता था. सॉफ्टवेयर बेचने के बदले 1000 से 1500 रुपये ले लिया करता था. उसके बाद जब खरीदने वाला व्यक्ति अपने कंप्यूटर में जाकर उसको चालू करता तो वह नहीं खुलता था और अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे वापस करने से इनकार कर देता था. आरोपी ने फर्जी सॉफ्टवेयर बनाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के लगभग 2000 से अधिक लोगों के साथ लाखों रुपये की ठगी की है. आरोपी को गिरफ्तार कर बरेली के सुभाष नगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SOFTWARE ENGINEER ARRESTEDFAKE SOFTWAREBAREILLY IT ENGINEER ARRESTEDSTF BAREILLYFAKE SOFTWARE MAKER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी में विदेशी यजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग

बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' पार्क देख रह जाएंगे दंग, सिरेमिक वेस्ट से है बना, डिज्नीलैंड को देगा टक्कर

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.