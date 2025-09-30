ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दुर्गा पूजा की धूम, काशीपुर में भजनों पर झूमे भक्त, इस दिन होगा विसर्जन

उत्तराखंड में शारदीय नवरात्रि 2025 के मौके पर जगह-जगह लगे दुर्गा पूजा के पंडाल, काशीपुर में बरेली के गायकों ने माता रानी के गाए भजन

Durga Puja in Kashipur
मां दुर्गा की प्रतिमा (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read
काशीपुर: देशभर में शारदीय नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पूजा के पंडाल सजे हुए हैं. उत्तराखंड के तराई क्षेत्र भी दुर्गा पूजा की धूम है. काशीपुर में श्री श्री दुर्गा पूजा ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया गया है. जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. रोजाना मां दुर्गा के भजन और आरतियों से पंडाल गूंज रहा है. वहीं, भजन गायक भी मां की महिमा का गुणगान कर रहे हैं. इसी कड़ी में बरेली से आए राम श्याम बंधुओं ने भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

काशीपुर में दुर्गा पूजा का आयोजन: बता दें कि काशीपुर में गिरीताल रोड पर हैवेल्स शोरूम के पास श्री श्री दुर्गा पूजा ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है. यह दुर्गा पूजा 27 सितंबर से शुरू हुआ, जो आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा. दुर्गा पूजा में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. जिसमें स्थानीय और दूरदराज से आए भजन गायक भजनों के माध्यम से मां दुर्गा के महिमा का गुणगान कर रहे हैं.

काशीपुर में दुर्गा पूजा की धूम (वीडियो- ETV Bharat)

3 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमा की जाएगी विसर्जित: वहीं, सार्वजनिक दुर्गा पूजा के उत्सव में शामिल होकर सभी भक्त मां भवानी का आशीर्वाद ले रहे हैं. आयोजकों ने बताया कि बीती 27 सितंबर को मां के देवी बोधन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया गया. जो आगामी 2 अक्टूबर विजयादशमी तक आयोजित होता रहेगा. 3 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमा को गर्जिया देवी मंदिर के पास कोसी नदी में विसर्जित किया जाएगा.

Durga Puja in Kashipur
काशीपुर में दुर्गा पूजा (फोटो- ETV Bharat)

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के भी कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित: आयोजक कमलनाथ ने बताया कि यह सब माता की कृपा से ही संभव हो पाया है. कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता की तरफ भी विशेष जोर दिया जा रहा है. जिसके तहत आज स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जबकि, कल शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि रोजाना नए-नए गायक प्रस्तुति दे रहे हैं. इस बार बरेली से आए राम श्याम बंधुओं ने मां के भजन गाए.

Durga Puja in Kashipur
भजन गाते गायक (फोटो- ETV Bharat)

बरेली की घटना पर क्या बोले भजन गायक श्याम? भजन गायक श्याम ने बताया कि बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब माहौल शांत किया जा रहा है. क्योंकि, यूपी के रक्षक योगी आदित्यनाथ हैं. वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ भी साफ कह चुके हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? माहौल खराब करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम योगी और धामी को मां दुर्गा इतनी शक्ति दें, ताकि वो यूपी और उत्तराखंड को और सशक्त बना सकें.

"बंगाल और उत्तर भारत की संस्कृति यहां देखने को मिलती है. हमारा देश फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें बंगाल का फूल और खिल गया है. भजन संध्या के अलावा डॉक्टर को बुलाकर जागरूकता अभियान और डिबेट कराई जाती है. यहां भक्ति के अलावा यहां ज्ञान की जो गंगा बहाई जाती है, वो अनमोल है."- महेश वर्मा, संरक्षक, श्री श्री दुर्गा पूजा ट्रस्ट

