ETV Bharat / state

बरेली बवाल; न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका, कहा- बुलडोजर कार्रवाई पर लगे रोक

प्रयागराज : बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई गई है. इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मो. यूसुफ अंसारी की ओर से दायर की गई है. याचिका के जरिए कई अन्य मांगों को भी रखा गया है.

याचिका के जरिए मांग की गई है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. गैर कानूनी तरीके से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. जिन लोगों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की जाए. याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिन लोगों की दुकानें सीज की गई हैं, उनको वापस खोला जाए. जनहित याचिका अधिवक्ता सहर नकवी और मो. आरिफ के जरिए दायर की गई है.

आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुआ था प्रदर्शन : बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प हुई थी. इसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की. वहीं उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े थे. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग थानों क्षेत्रो में बवाल करने वालों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए और दस में से 7 मुकदमों में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया.

कई दिनों तक बरेली में बंद रहा था इंटरनेट : इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत 81 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. शनिवार को दो जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. IMC प्रवक्ता नफीस के बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया था. इस काम के लिए 35 मजदूर लगाए गए थे. मौके पर भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के आलाधिकारी भी मौजूद थे. वहीं बवाल के बाद कई दिनों तक बरेली में इंटरनेट भी बंद रहा था.