बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में बड़ी कार्रवाई; 6 मुकदमे दर्ज, 13 गिरफ्तार

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर निकले उपद्रवियों ने कई जगह बवाल किया था. जहां पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको खदेड़ा था. अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है.

अब इस मामले में बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.बरेली पुलिस ने बवाल मामले में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं. साथ ही 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. करीब 36 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.

बरेली: यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय को लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था. इसको लेकर बवाल हुआ था.

बरेली में जुमे की नमाज पर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का ऐलान किया था. जिसको देखते हुए काफी लोग सड़कों पर निकलकर इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में जाने लगे और जब पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया था.

बरेली के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शुक्रवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए बवाल के मामले में पुलिस की तरफ से कुल 6 मुकदमे अभी तक दर्ज किए गए हैं. जिनमें कुछ नामजद और सैकड़ों अज्ञात को शामिल किया गया है. पुलिस ने अभी तक कोतवाली में एक, कैंट थाने में एक, किला थाने में एक, बारादरी थाने में दो और प्रेम नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया है.

बरेली बवाल मामले में गिरफ्तार आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बरेली के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने जहां कोतवाली क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं प्रेम नगर थाने की पुलिस ने 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है. करीब 36 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है.

