बरेली बवाल के 2 आरोपियों का पुलिस ने किया एनकाउंटर; लूटी थी एंटी राइट गन, ड्रोन VIDEO जारी
पुलिस पर की गई थी फायरिंग, अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 73 आरोपियों को हो चुकी है जेल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 1:42 PM IST
बरेली : पुलिस ने बवाल में शामिल 2 बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ लिया. दोनों के पैरों में गोली लगी है. जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. बुधवार को यह मुठभेड़ सीबीगंज इलाके में हुई. पकड़े गए दोनों बदमाश 26 सितंबर को हुए बवाल में शामिल थे. दोनों ने पुलिस की एंटी राइट गन लूट ली थी. दोनों बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखे, 2 कारतूस, लूटी हुई गन, 2 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की गई है. वहीं पुलिस ने बवाल के दिन का ड्रोन वीडियो भी जारी किया है.
बवाल के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. बुधवार की सुबह बवाल में शामिल रहे 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि 26 सितंबर को कोतवाली क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने योजना बनाकर पुलिस पर फायरिंग कर दिया था. इस दौरान एक सिपाही की एंटी राइट गन लूट ली थी.
पुलिस पर की थी फायरिंग : एसपी सिटी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 संदिग्ध जा रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने सीबीगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया नहर हाईवे पुलिया के पास चेकिंग शुरू कर दी. बाइक सवार दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से इदरीश के दाहिने पैर में जबकि उसके साथी इकबाल के बाएं पैर में गोली लगी. इससे दोनों घायल हो गए.
दोनों बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले : पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. पकड़े गए दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमे दर्ज हैं. दोनों बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. दोनों पर शाहजहांपुर, फतेहगढ़, सीतापुर, हरदोई सहित तमाम जनपदों में कई मुकदमे दर्ज हैं.
बवाल में अब तक 10 मुकदमे दर्ज : बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के पुलिस ने ड्रोन वीडियो जारी किए हैं. ये वीडियो अलग-अलग जगहों के हैं. इसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प साफ-साफ नजर आ रही है. मामले में पुलिस की ओर से अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. तौकीर रजा समेत 73 आरोपियों को जेल भेज जा चुका है. अन्य की तलाश जारी है.
जानिए 26 सितंबर को बरेली में क्या हुआ था : जुमे की नमाज के दिन 26 सितंबर को आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. 'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर ज्ञापन देने की भी योजना थी. पुलिस ने भीड़ को रोका तो तोड़फोड़ शुरू कर दी गई. फायरिंग-पथराव भी हुआ. इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. इसके बाद सीएम योगी ने खुले मंच से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी.
सुलतानपुर में भी पकड़े गए 2 बदमाश : सुलतानपुर में फायरिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था. मंगलवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी भागने की फिराक में हैं. पुलिस ने घेराबंद की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में अंकित सिंह व राहुल राजपूत के पैर में गोली लगी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
एसपी ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मंगलवार को रात 9 बजे थाना कादीपुर क्षेत्र के कादीपुर चौराहे पर दो पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से अवैध असलहे से फायरिंग कर दी गई थी. इसमें उज्जवल सिंह (27) निवासी विवेकानन्द नगर, नईम अहमद (34) निवासी जवाहरनगर और एहसान (19) निवासी घोसी थाना कादीपुर घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. पकड़े गए दोनों आरोपी इसी घटना में शामिल थे.
