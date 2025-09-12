ETV Bharat / state

हिंदू संगठन पदाधिकारी की हत्या के 3 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, एक घायल

बरेलीः बरेली के बरदारी थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी गौरव गोस्वामी की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में एक आरोपी शेखर यादव घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी टेंपो चालक अनस और साथी चंदन मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.





दो दिन पहले हुई थी हत्याः बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सेटेलाइट बस अड्डे से कुछ दूरी पर ईसाइयों की पुलिया के पास बुधवार की रात को हिंदू संगठन के पदाधिकारी गौरव गोस्वामी चचेरे भाई आकाश, मनोज और मित्र लकी व आकाश राठौर के साथ होटल में खाना खाने गया था.