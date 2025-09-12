ETV Bharat / state

हिंदू संगठन पदाधिकारी की हत्या के 3 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, एक घायल

बरेली के बरदारी थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में अंजाम दी थी वारदात, अन्य आरोपियों की तलाश जारी.

bareilly hindu organization leader murder case 3 accused police arrested encounter update
बरेली पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा. (bareilly police media cell.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेलीः बरेली के बरदारी थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी गौरव गोस्वामी की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में एक आरोपी शेखर यादव घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी टेंपो चालक अनस और साथी चंदन मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.


दो दिन पहले हुई थी हत्याः बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सेटेलाइट बस अड्डे से कुछ दूरी पर ईसाइयों की पुलिया के पास बुधवार की रात को हिंदू संगठन के पदाधिकारी गौरव गोस्वामी चचेरे भाई आकाश, मनोज और मित्र लकी व आकाश राठौर के साथ होटल में खाना खाने गया था.

होटल से लौटते समय सेटेलाइट चौराहे के पास ऑटो रिक्शा चालक अनस और उसके साथियों से कहासुनी हो गई. अनस और उसके साथियों ने गौरव और उनके दोस्तों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इस दौरान अभियुक्त बिहारी सोनकर ने फायरिंग कर दी. इसमें गौरव गोस्वामी की मौत हो गई थी. पुलिस ने पिता की तहरीर पर आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की थी.


क्षेत्राधिकार तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि गौरव गोस्वामी की हत्या के मामले में तीन पुलिस टीम में लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी. पुलिस ने हत्यारोपी शेखर को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो अन्य आरोपी अनस और चंदन मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए गए हैं. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.


ये भी पढ़ेंः बरेली में हिंदू संगठन के पदाधिकारी की हत्या; मामूली विवाद पर ऑटो चालक के दोस्त ने सिर में मारी गोली

For All Latest Updates

TAGGED:

BAREILLY NEWSबरेली में हिंदू नेता की हत्याBAREILLY POLICE ENCOUNTERBAREILLY CRIME NEWSBAREILLY HINDU LEADER MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.