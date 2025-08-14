ETV Bharat / state

बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का एक्शन; 23 अफसरों का अगस्त महीने का वेतन रोका, ई-ऑफिस संचालन में कर रहे थे लापरवाही - E OFFICE NEGLIGENCE ACTION

अधिकारियों ने 3 महीने से नहीं किया था लॉगिन, स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद नहीं दिया कोई जवाब.

बरेली कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई.
बरेली कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई.
Published : August 14, 2025

बरेली : ई-ऑफिस संचालन में लापरवाही बरतने पर बरेली मंडल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने 23 अफसरों का अगस्त महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं. इन अफसरों ने 3 महीने से ई-ऑफिस पर लॉगिन ही नहीं किया था. इनकी ओर से पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से नहीं किया जा रहा था.

कमिश्नर ने सभी मंडलीय अधिकारियों को मंडल के सभी शासकीय कार्यों में पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए थे. इसकी समीक्षा में पाया गया कि अभी भी 23 अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं. उन्होंने तीन महीने से ई-ऑफिस पर लॉगिन तक नहीं किया. इस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन 12 अगस्त तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इस पर कमिश्नर ने उनका अगस्त महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए.

इन विभागों के अफसरों का कटेगा वेतन : बरेली सूचना विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जिन अफसरों के वेतन रोके गए हैं, उनमें उप निदेशक सिंचाई एवं जल संसाधन (शारदा कमांड), उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संयुक्त आयुक्त (उद्योग), सीनियर हाईड्रोलॉजिस्ट भू-गर्भ जल विभाग, अधीक्षण अभियंता जल निगम (नगरीय), अधीक्षण अभियंता भू-गर्भ जल विभाग, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, उप निदेशक (विद्युत/यांत्रिक) आदि समेत कुल 23 अफसर शामिल हैं.

अब जानिए क्या है ई-ऑफिस : ई-ऑफिस उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया है. इसका मकसद सभी विभागों और कार्यालयों में सभी कार्यों/प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, प्रभावी, पारदर्शी बनाना है. इसके जरिए फाइलों का डिजिटली प्रबंधन किया जाता है. फाइलों को ढूंढना आसान रहता है. इसके जरिए हर कर्मचारी भूमिका और कार्यों को भी ट्रैक करना आसान होता है.

इस सिस्टम के जरिए फाइलों का प्रबंधन, पत्राचार के अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा गया है. इसके लिए हर अधिकारी को एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं.

