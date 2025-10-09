ETV Bharat / state

बरेली में BDA की कार्रवाई जारी; बरात घर और जिम को किया सील, बिना नक्शा पास कराए बनाया था

बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) लगातार अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है. इसके तहत गुरुवार को इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में दो अवैध संपत्तियों को सील किया गया. जिसमें एक बरात घर और जिम है. जिम को बिना नक्शा पास कराए बनाए जाने के चलते सील किया गया. बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह अवैध रूप से बनाए गए थे और यह नियमित कार्रवाई है, आगे भी जारी रहेगी.

नोटिस देने के बाद बीडीए ने की कार्रवाई : बीडीए के ओएसडी अजीत कुमार ने बताया कि यह बरात घर अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है. गुरुवार को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में बने मुमताज अहमद के बरात घर को सील किया है. उन्होंने बताया कि पहले भी नोटिस दी चुकी थी. प्राधिकरण की टीम ने एक जिम पर भी सीलिंग की कार्रवाई है. अधिकारियों के अनुसार, तस्लीम नाम के व्यक्ति ने जिम को अवैध तरीके से बनाया था, जिसके चलते उस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है. यह नियमित कार्रवाई है, आगे भी जारी रहेगी.

बीडीए और नगर निगम ने की थी कार्रवाई : बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद लगातार प्राधिकरण और नगर निगम की टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने में लगी हुई है. बीडीए अधिकारियों ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बरात घर मालिक नफीस को 30 दिन का समय अपील के लिए दिया गया था. इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है. टीम ने बरात घर पर बुलडोजर कार्रवाई की थी.