सनकी युवक ने फावड़े से बुजुर्ग को मार डाला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना...

बरेलीः शहर के कैंट थाना क्षेत्र में 50 साल के बुजुर्ग की फावड़े से निर्मम हत्या कर दी. घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर और कैंट थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुटी है. हत्या की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.