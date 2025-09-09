ETV Bharat / state

सनकी युवक ने फावड़े से बुजुर्ग को मार डाला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना...

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

bareilly crazy man killed auto driver shovel incident captured cctv.
बरेली में हत्या. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 7:47 AM IST

बरेलीः शहर के कैंट थाना क्षेत्र में 50 साल के बुजुर्ग की फावड़े से निर्मम हत्या कर दी. घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर और कैंट थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुटी है. हत्या की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

लकड़ी टाल के मालिक जावेद के मुताबिक बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर ठिरिया में एक दुकान पर 50 साल के अब्दुल हमीद मौजूद थे. उनके मुताबिक इस दौरान गांव में रहने वाला 35 साल का फैहरोज टहलता हुआ पहुंचा. उसने अचानक फावड़ा उठाकर अब्दुल हमीद के सीने पर मार दिया. इससे उनकी मौत हो गई. यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

हत्या की सूचना पर कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक, क्षेत्राधिकारी प्रथम आशुतोष शिवम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. मौके पर पहुंची कैंट थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या की वजह पता लगाई जा रही है. विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.


