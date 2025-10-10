प्रेमी की हत्या में प्रेमिका, उसके पति, पिता और भाई को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख का जुर्माना
फरीदपुर थाना क्षेत्र में 21 मार्च 2023 को सुनील की हत्या कर दी गई थी.
Published : October 10, 2025 at 10:33 AM IST
बरेली: यूपी के बरेली की अदालत ने प्रेमी की हत्या के मामले में प्रेमिका उसके पति, पिता और भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल, फरीदपुर थाना क्षेत्र में 21 मार्च 2023 को सुनील की हत्या कर दी गई थी.
फरीदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमरेख में रहने वाला सुनील का उसकी ही गांव की एकता से प्रेम प्रसंग चल रहा था. एकता की शादी विशारतगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले सतेंद्र से हो गई थी. उसके बाबजूद एकता और सुनील का मिलना लगातार जारी रहा. जब एकता के पति और उसके मायके वालों को इस बात की जानकारी हुई तो सभी ने सुनील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.
22 मार्च को हुई थी हत्या: एडीजीसी हरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 22 मार्च 2023 को गांव के खेत में सुनील का शव मिला. जिसके बाद सुनील के पिता ने एकता, उसके पति सतेंद्र, पिता राजकुमार और भाई सौरभ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. जांच में पता चला कि घटना वाली रात सुनील को एकता ने कॉल कर मिलने के लिए बुलाया. वहां पहले से एकता का पति सतेंद्र, पिता राजकुमार और भाई सौरभ मौजूद थे. इन्होंने मिलकर सुनील की हत्या कर दी. इसके बाद सभी ने शव को खेत में फेंक दिया.
बताया कि फरीदपुर थाने की पुलिस ने सुनील की हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका एकता, पिता राजकुमार, भाई सौरभ और पति सतेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचारधीन था.
चार को आजीवन कारावास: बताया कि मामले में एडीजे 9 की अदालत ने एकता, राजकुमार, सौरभ, सतेंद्र को दोषी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही चारों पर 100000 का जुर्माना भी लगाया है.
