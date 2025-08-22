ETV Bharat / state

पिता से हुए झगड़े का बादला लेने सगे भाइयों ने की थी दिनदहाड़े हत्या, बरेली कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्र कैद की सजा

बरेली में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, पिता से हुए झगड़े का बदला लेने को गोली मारकर की थी हत्या

हत्या के दोषी दोनों भाइयोंं को आजीवन कारावास (photo credit ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

August 22, 2025

बरेली: पिता से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए दो सगे भाइयों ने दिनदहाड़े युवक की हत्या कर दी थी. बरेली की अदालत ने हत्या के मामले में दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. हत्या की घटना जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई थी. तब से मामला जिला कोर्ट में विचाराधीन था.

बता दें कि जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर इलाके में 21 नवंबर 2022 को शराब भट्टी के पास सुजीत उर्फ गोला को उसके ही मोहल्ले में रहने वाले राहुल ने अपने भाई दीपक के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि घटना से एक दिन पहले राहुल के पिता गया प्रसाद का किसी बात पर सुजीत से झगड़ा हो गया था और इस झगड़े का बदला लेने के लिए उसने घटना को अंजाम दिया. इसके बाद बारादरी थाने की पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह पटेल ने बताया कि बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पिता से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए दो भाइयों ने मिलकर सुजीत की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ कुमार गौरव की अदालत में चल रही थी. सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए और शुक्रवार को अदालत ने सुजीत की हत्या के मामले में राहुल उर्फ गप्पा और उसके भाई दीपक को दोषी मानते हुए दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़े:प्रतापगढ़ के ब्लॉक प्रमुख को हेलमेट-बुलेटप्रूफ जैकेट में कोर्ट क्यों लाया गया, दो सीओ, 5 थाना प्रभारी, 12 दरोगा-24 सिपाही लगे थे सुरक्षा में

