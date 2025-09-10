ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ठेकेदार की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम का एक्शन

आरोपी प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा बिथरी चैनपुर ब्लॉक के म्यूडी खुर्द के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं. ठेकेदार राजकुमार ने स्कूल में निर्माण कार्य कराया था. इसमें प्रधानाध्यापिका ठेकेदार से एक लाख रुपये की रिश्वत मांग रहीं थीं. वह ठेकेदार पर इसके लिए दबाव बना रहीं थीं.

बरेली : एंटी करप्शन की टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग की प्रधानाध्यापिका को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. प्रधानाध्यापिका के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की गंभीर धाराओं में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. ठेकेदार की शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की.

इससे परेशान होकर राजकुमार ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली यूनिट से इसकी शिकायत कर दी. लिखित शिकायती पत्र भी दिया. इसके बाद टीम ने जांच की. इसमें प्रधानाध्यापिका पर लगाए गए आरोप सही पाए गए. इसके बाद बुधवार को टीम स्कूल परिसर में पहुंच गई. ठेकेदार ने जैसे ही प्रधानाध्यापिका को 50 हजार रुपये हाथ में थमाए, टीम ने प्रधानाध्यापिका को रंगे हाथ पकड़ लिया. टीम ने प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है.

जून में रिश्वत के साथ पकड़ा गया था दरोगा : इससे पहले जून में एंटी करप्शन की टीम ने फरीदपुर थाना परिसर में दरोगा को 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था. गांव भगवंतपुर के रहने वाले रेहान अंसारी ने आरोप लगाया था कि गांव के कुछ लोगों से उनकी मारपीट हो गई थी. फरीदपुर थाने में केस दर्ज कराया गया था. दरोगा सुनील कुमार वर्मा इसकी जांच कर रहे थे. मुकदमे से आरोपियों का नाम निकालने और धाराओं को हल्का करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की मांग की थी. रुपये हाथ में पकड़ते ही टीम ने गिरफ्तार कर लिया था.

अमरोहा में 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था लेखपाल : अमरोहा के हसनपुर तहसील के चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान को एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने 20 हजार की रिश्वत के साथ 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था. मुजफ्फरनगर निवासी लेखपाल ने हसनपुर निवासी किसान कल्याण सिंह की मां के नाम खेतों को एक जगह करने के लिए दायर आपत्ति पर रिपोर्ट दर्ज करने की एवज में 20 हजार की रिश्वत मांगी थी. इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया था.

