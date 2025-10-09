ETV Bharat / state

यूपी का 100 साल पुराना देवा मेला, क्या है इतिहास और खूबियां, जानिए

बाराबंकी में इस बार 101वां आयोजन, डीएम ने पत्नी के साथ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया.

मशहूर देवा मेला 2025
मशहूर देवा मेला 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:43 AM IST

2 Min Read
बाराबंकी: बाराबंकी का 100 साल पुराना देवा मेला बुधवार से शुरू हो गया. इस 101वें मेले और प्रदर्शनी का बुधवार को धूमधाम से शुभारंभ किया गया. परम्परागत रूप से जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की पत्नी शैलजा त्रिपाठी ने फीता काटकर शुभारंभ किया. इस मौके पर शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाए गए. दस दिनों तक चलने वाले मेले का आकर्षण पशु बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.


101वां मेला: बता दें कि महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में हर वर्ष कार्तिक मास में यहां देवां मेला का आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है. यह मेला गंगा-जमुनी तहजीब की एक मिसाल है. परम्परागत रूप से इस मेले का उदघाटन जिलाधिकारी की पत्नी द्वारा और समापन पुलिस अधीक्षक की पत्नी द्वारा किया जाता है. इस बार यह 101वां मेला है. यह मेला भाई चारे का प्रतीक भी माना जाता है. सूफी संत हाजी वारिस अली शाह भाईचारे के अपने संदेश और चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे. देवा शरीफ़ हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है.

घोड़ा बाजार आकर्षण का केंद्र: बुधवार को मेले के शुभारंभ के बाद मेला ग्राउंड के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. मेले में पशु बाजार, घोड़ा बाजार आकर्षण का केंद्र हैं. ऑडिटोरियम में म्यूजिकल नाइट, कवि सम्मेलन, मानस सम्मेलन, सीरतुन्नबी और आल इंडिया मुशायरे का आयोजन होगा. दिन में यहां हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. मेले का समापन इको फ्रेंडली आतिशबाजी और लेजर लाइट्स के बेहतरीन नजारे से होगा. देश विदेश से यहां जायरीन आने लगे हैं.


जिलाधिकारी की पत्नी शैलजा त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें इतने बड़े और ऐतिहासिक मेले के उदघाटन का मौका मिला. यह मेला सभी के जीवन मे खुशियां लाए और जो हाजी वारिस अली शाह जी की टीचिंग्स थीं कि लव टू ऑल को सभी फॉलो करें.

