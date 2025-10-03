ETV Bharat / state

सड़क धंसने से फंसी बारात, जाम में अटके दूल्हा-दुल्हन, टिकर खड्ड बनी मुसीबत

टिकर खड्ड में सड़क धंस जाने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई. इसी जाम में एक बारात भी फंस गई. दूल्हा-दुल्हन अपने विवाह स्थल पर पहुंचने के लिए जाम में अटक गए. हालांकि इस बीच बारातियों ने जाम में फंसे होने के बीच बैंड-बाजे की धुन पर माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी बीतने के साथ ही बेचैनी बढ़ती गई.

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन अभी भी बारिश प्रदेश के कई इलाकों के लिए मुसीबत बन रही है. सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के लिए भी बारिश के दौरान टिकर खड्ड मुसीबत बन जाती है. बरसात के दिनों में हालत और ज्यादा खस्ता हो जाती है, जिससे लोगों को खड्ड पार करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही मामला वीरवार देर शाम को भी सामने आया. जब बारिश के बाद टिकर खड्ड पर सड़क धंस गई और बारात फंस गई.

जाम इतना लंबा था कि दूल्हे की सजी-धजी कार बीच रास्ते में ही रुक गई. जहां दूल्हे को इंतजार करना पड़ा तो वहीं दुल्हन भी मंडप तक नहीं पहुंच पाई. बाराती भी गाड़ियों से निकलकर सड़क पर खड़े रहे और रास्ता खुलने का इंतजार करने लगे. इस दौरान कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया. वहीं, लोग सड़क पर फंसे लोगों ने पीडब्ल्यूडी को इसकी सूचना दी. जिसके बाद विभाग द्वारा मौके पर मशीनरी भेजी गई और सड़क बहाल की गई. तब जाकर बारातियों की गाड़ियां धीरे-धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ी.

लोग कर रहे पुल की मांग

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 20 सालों से टिकर खड्ड पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन नतीजा आज भी शून्य है. हर बरसात में यहां ये ही हाल होता है. लोगों का कहना है कि टिकर खड्ड अब सड़क से ज्यादा आफत का नाम बन चुका है. बीते दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी यहां का दौरा किया था. तब भी लोगों ने सीएम से पुल बनाने की मांग की थी.