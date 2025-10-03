ETV Bharat / state

सड़क धंसने से फंसी बारात, जाम में अटके दूल्हा-दुल्हन, टिकर खड्ड बनी मुसीबत

सिरमौर जिले के टिकर खड्ड में बीती शाम को सड़क धंसने से एक बारात जाम में फंस गई.

Barat stuck in Tikar Khad
टिकर खड्ड में फंसी बारात (Viral)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 3:01 PM IST

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन अभी भी बारिश प्रदेश के कई इलाकों के लिए मुसीबत बन रही है. सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के लिए भी बारिश के दौरान टिकर खड्ड मुसीबत बन जाती है. बरसात के दिनों में हालत और ज्यादा खस्ता हो जाती है, जिससे लोगों को खड्ड पार करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही मामला वीरवार देर शाम को भी सामने आया. जब बारिश के बाद टिकर खड्ड पर सड़क धंस गई और बारात फंस गई.

खड्ड में फंसी गाड़ियां, लगा जाम

टिकर खड्ड में सड़क धंस जाने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई. इसी जाम में एक बारात भी फंस गई. दूल्हा-दुल्हन अपने विवाह स्थल पर पहुंचने के लिए जाम में अटक गए. हालांकि इस बीच बारातियों ने जाम में फंसे होने के बीच बैंड-बाजे की धुन पर माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी बीतने के साथ ही बेचैनी बढ़ती गई.

रास्ते में रुकी दूल्हा-दुल्हन की गाड़ी

जाम इतना लंबा था कि दूल्हे की सजी-धजी कार बीच रास्ते में ही रुक गई. जहां दूल्हे को इंतजार करना पड़ा तो वहीं दुल्हन भी मंडप तक नहीं पहुंच पाई. बाराती भी गाड़ियों से निकलकर सड़क पर खड़े रहे और रास्ता खुलने का इंतजार करने लगे. इस दौरान कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया. वहीं, लोग सड़क पर फंसे लोगों ने पीडब्ल्यूडी को इसकी सूचना दी. जिसके बाद विभाग द्वारा मौके पर मशीनरी भेजी गई और सड़क बहाल की गई. तब जाकर बारातियों की गाड़ियां धीरे-धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ी.

लोग कर रहे पुल की मांग

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 20 सालों से टिकर खड्ड पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन नतीजा आज भी शून्य है. हर बरसात में यहां ये ही हाल होता है. लोगों का कहना है कि टिकर खड्ड अब सड़क से ज्यादा आफत का नाम बन चुका है. बीते दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी यहां का दौरा किया था. तब भी लोगों ने सीएम से पुल बनाने की मांग की थी.

पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता योगेश ने बताया, "ये सड़क दो विधानसभा क्षेत्रों और दो सब-डिवीजन रेणुका और शिलाई को जोड़ती है. विभाग ने सड़क की सुचारु व्यवस्था के लिए दो मशीनें हमेशा तैनात की हुई हैं, लेकिन पिछले पांच से सात सालों में सड़क को पक्का करने का कार्य नहीं हो सका. रेणुका क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. इसी प्रोजेक्ट के अनुरूप सड़क का निर्माण होगा. परियोजना से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है. करीब पांच बार सर्वे भी कराया जा चुका है. जल्द ही इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा. साथ ही, विभाग ने पुल निर्माण के लिए भी विस्तृत अनुमान प्रदेश सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है. जैसे ही अनुमोदन मिलेगा, सड़क के साथ-साथ पुल का निर्माण भी किया जाएगा."

