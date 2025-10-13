अंता उपचुनाव में टिकट के नाम पर बारां पंचायत समिति प्रधान से 38 हजार रुपए की ठगी
बारां के अंता में होने वाले उपचुनाव के नाम पर ठगी की वारदात सामने आई है.
October 13, 2025
बारां : अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से टिकट दिलाने के नाम पर ठगों ने बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन के साथ 38 हजार रुपए की ठगी की है. ठगी के बाद प्रधान ने साइबर थाना बारां में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. साइबर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगी की आधी राशि को होल्ड करवा दिया है. साइबर थाने के एएसआई भारत सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है तहकीकात कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार बारां पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन ने बताया कि रविवार को उनके पास एक कॉल आई. व्यक्ति ने बताया कि वो दिल्ली भाजपा कार्यालय से बात कर रहा है. व्यक्ति ने अंता उपचुनाव में मोरपाल सुमन का टिकट फाइनल होने की बात कही. साथ ही दस्तावेज तैयार करवाने के नाम पर रविवार को उनसे 38 हजार भेजने की बात भी कही. इस पर सुमन ने उसके बताए बैंक खाते में 38 हजार रुपए डलवा दिए.
प्रधान सुमन ने बताया कि उनका मोबाइल उनका बड़ा पुत्र चला रहा था. उसी ने राशि डाल दी थी, लेकिन बाद में बैंक खाता होल्ड करने की प्रक्रिया की और आधी राशि होल्ड हो गई है. बाद में इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार से बात की तो उन्हें ऑनलाइन ठगी का पता लगा. इसके बाद साइबर पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है.
जिलाध्यक्ष भी हुए गुमराह, ठग को दिए मोबाइल नंबर : भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने बताया कि रविवार सुबह उनके पास दिल्ली से अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था. उसने संभावित प्रत्याशियों के फोन नंबर मांगे थे. इस पर 5-6 संभावित लोगों के मोबाइल नंबर उन्होंने दे दिए थे. काफी देर बाद प्रधान मोरपाल सुमन का फोन आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा कार्यालय से जिस व्यक्ति का फोन आया था उसे पैसे डाल दिए हैं.