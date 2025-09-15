ETV Bharat / state

बालिका को मगरमच्छ ने बनाया शिकार, पुलिस-SDRF का सर्च ऑपरेशन शुरू

बारां: किशनगंज क्षेत्र के मेहताब पुरा गांव में पार्वती नदी में पानी भरने गई एक बालिका को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया है. पानी भरने की आहट से अचानक से मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर उसे नदी में खींच ले गया. पास ही खेत पर काम कर रहे बालिका के परिजनों का रो-रो रोकर बुरा हाल है.

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने किशनगंज पुलिस को सूचना दी सूचना पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की. इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. किशनगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मेहताब पुरा निवासी शिवानी पुत्री दीनदयाल केवट उम्र 16 वर्ष अपने परिजनों के साथ नदी के पास स्थित खेत पर काम कर रही थी. प्यास लगने पर उसके परिजनों ने उसे नदी पर पानी लेने के लिए भेज दिया, जहां अचानक से उस पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया और उसे नदी के गहरे पानी में ले गया.