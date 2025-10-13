ETV Bharat / state

लखनऊ में CM आवास के पास युवक ने खुद को लगाई आग; 35% तक झुलसा, प्रेमिका ने किया था शादी से इंकार

लखनऊ : मुख्यमंत्री आवास से 150 मीटर दूर एक युवक ने खुद को आग लगा लिया. मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आग बुझाकर युवक को सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया. यहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. युवक करीब 35 प्रतिशत तक जल गया है. वह बाराबंकी का रहने वाला है.

गौतम पल्ली थाने की तरफ से जारी सूचना के अनुसार बाराबंकी के फतेहपुर इलाके के उजरवरा पुरवा के रहने वाला शिवम कुमार वर्मा का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है. प्रेमिका ने उससे शादी से इंकार कर दिया था. युवती की शादी युवक के दोस्त से तय हो गई थी. गौतमपल्ली थाना इंचार्ज पंकज कुमार ने बताया कि युवक कई दिनों से तनाव में था.

इसी मामले को लेकर दोस्तों से उसकी मारपीट हो गई थी. युवक की ओर से स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की थी. इससे वह पुलिस से खफा था. इसी की वजह से सीएम आवास के नजदीक विक्रमादित्य मार्ग तिराहे के पास उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

थाना प्रभारी ने बताया कि पहुंचते ही शिवम ने आग लगा ली थी. मौके पर तैनात बंदरिया बाग चौकी प्रभारी उप निरीक्षक आदित्य सिंह और पुलिस बल ने तत्काल पहुंचकर आग बुझाई. शिवम के हाथ-पैर के निचले हिस्सा झुलस गया है. अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है.

थाना इंचार्ज पंकज कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि शिवम की प्रेमिका से कोई दूसरा युवक बातचीत करने लगा था. इससे शिवम का उस युवक से विवाद चल रहा था. प्रेमिका ने उससे शादी से इंकार कर दिया था. इसके बाद युवती का रिश्ता शिवम के ही दोस्त सौरभ मिश्रा से तय हो गया.

इसे लेकर शिवम काफी समय से तनाव में था. सौरभ समेत अन्य ने उसके साथ मारपीट भी की थी. इसके बाद बाराबंकी के थाना फतेहपुर में उसने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.