बाराबंकी : दो पत्नियों के बीच चल रहे विवाद से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली. कब्रिस्तान के मैदान में उसका शव देखकर लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को इसकी जानकारी दी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

नगर पंचायत जैदपुर के मोहल्ला नान पजान निवासी सईद उर्फ सैदू के 30 वर्षीय बेटे आशू की दो पत्नियां हैं. आशू की पहली शादी 6 साल पहले जैदपुर कस्बे के ही एक मोहल्ले की युवती से हुई थी. इस साल आशू ने दूसरी शादी की थी. इसके बाद दोनों पत्नियों में विवाद शुरू हो गया.

कई बार मामला पुलिस तक भी पहुंचा. बुधवार को भी दोनों पत्नियों में विवाद हुआ. इसके बाद आशू बिना किसी को कुछ बताए गुस्से में घर से निकल गया. इसके बाद आत्महत्या कर ली. मीराशाह कब्रिस्तान के मैदान में उसकी लाश मिली. स्थानीय लोगों की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. आशू की दोनों पत्नियों में अक्सर विवाद होता रहता था. परिजनों की ओर कोई शिकायत नहीं की गई है. कोई तहरीर भी नहीं दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

