बाराबंकी में कपड़ा व्यापारी ने दी जान; परिजन बोले- कारोबार में हुआ था 96 लाख रुपये का नुकसान

कमरे में मिला 3 पेज का सुसाइड नोट, कई लोगों पर लगाया परेशान करने का आरोप, पुलिस कर रही जांच.

कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने की आत्महत्या.
कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने की आत्महत्या. (Photo Credit; family member)
Published : October 13, 2025 at 8:04 PM IST

बाराबंकी : रेडीमेड कपड़ा व्यापारी ने रविवार की रात जान दे दी. कमरे में 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला. इसमें कई लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है. आर्थिक तंगी की वजह से आत्मघाती कदम उठाने का जिक्र है.

नगर कोतवाली के सरावगी मुहल्ले के रहने वाले नीरज जैन (50) शहर में धनोखर चौराहे के पास अपने भाई के साथ एक साड़ी की दुकान चलाते थे. कुछ साल से वह लक्ष्मणपुरी कालोनी में किराए के मकान में रह रहे थे.

नगर कोतवाल सुधीर सिंह ने बताया कि रविवार की रात नीरज जैन अपने घर पर अकेले थे. परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए थे. इस दौरान नीरज ने आत्महत्या कर ली. शोर सुनकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई. जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई.

फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने बताया कि नीरज जैन को हाल ही में 96 लाख रुपये का नुकसान हो गया था. बैंक से उनकी दुकान और मकान नीलाम होने वाली थी. इससे बचने के लिए उन्होंने कुछ लोगों से ब्याज पर रुपये उधार लिए थे. इस रकम को चुकाने के बावजूद इन लोगों ने फर्जी तरीके से दुकान का एग्रीमेंट अपने नाम करा लिया. 36 लाख रुपये भी हड़प लिए.

परिजनों ने बताया कि नीरज ने लेन-देन से परेशान होकर जान देने की बात लिखी है. कुछ लोगों पर परेशान करने का भी आरोप लगाया है. नगर कोतवाल सुधीर सिंह ने बताया कि इस मामले में परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

